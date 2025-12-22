Города-монстры растут не для жизни: кому выгодна миграция и рост мегагородов

Массовая миграция в РФ связана не с нехваткой рабочих рук — журналист Шевченко

Миграция и рост мегаполисов нужны не людям и не экономике, а тем, кто зарабатывает на концентрации населения, отметил журналист и политик Максим Шевченко. О причинах миграционной политики и ее последствиях он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Строители мигранты

Шевченко обратил внимание на то, что текущая миграционная политика, по его мнению, обслуживает интересы крупного бизнеса и элит, а не коренного населения и развитие регионов. Он подчеркнул, что ставка на рост мегаполисов приводит к опустошению провинции и превращению людей в ресурс для новой экономики.

"Это же мигранты, которых сюда заманивают сознательно. Нам вообще не нужны эти массы населения, нам не нужны эти мегагорода. Вот эти мегагорода, которые нужны только тем, кто создает новую экономику, цифровую, для которых люди – это живая нефть", — заявил Шевченко.

По его словам, вместо инвестиций в социальные ресурсы внутри страны приоритет был отдан завозу рабочей силы, что в долгосрочной перспективе создает дополнительные социальные и экономические риски.

"Вместо того, чтобы вкладываться в развитие социальных ресурсов коренного населения стали завозить сюда жителей Центральной Азии", — подчеркнул он.

