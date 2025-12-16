Дополнительные 3 млрд рублей выделены Ростовской области на ливневую канализацию

Стройку ливнёвки в Ростове ускорили за счёт федеральных средств

Ростовская область получила дополнительно 3 млрд рублей из федерального бюджета на строительство ливневой канализации в Ростове-на-Дону.

Фото: donland.ru by Пресс-служба губернатора Ростовской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заседание регионального градостроительного совета под председательством губернатора Юрия Слюсаря, Ростовская область

Решение приняла правительственная комиссия по региональному развитию. Вопрос, как максимально быстро и эффективно использовать эти средства, обсудили на заседании регионального градостроительного совета под председательством губернатора Юрия Слюсаря.

Масштабный проект для западной части города

Речь идёт о крупном инфраструктурном проекте, который стартовал в этом году и должен кардинально изменить ситуацию с подтоплениями в западных районах Ростова-на-Дону.

Проект предусматривает:

строительство очистных сооружений мощностью 49 тыс. кубометров в сутки;

реконструкцию 0,5 км существующих сетей;

прокладку более 6 км новых ливневых коллекторов.

Общая стоимость работ — почти 12 млрд рублей.

Левенцовский и соседние улицы — в приоритете

Соглашение между правительством Ростовской области и Минстроем России о реализации проекта было подписано в октябре. Оно рассчитано на 2025-2028 годы и направлено на решение хронической проблемы подтоплений:

в жилом районе Левенцовский;

на улицах Доватора, Мадояна и Жданова.

Согласно документу, объём финансирования на 2025 год составлял 1,5 млрд рублей. В ноябре был заключён муниципальный контракт, однако из-за острой актуальности проекта было принято дополнительное решение.

Финансирование передвинули на три года вперёд

Президиум правительственной комиссии согласился перенести с 2028 на 2025 год ещё 3 млрд рублей. Это позволит не растягивать стройку на годы, а значительно ускорить её темпы.

Губернатор Ростовской области подчеркнул, что теперь ключевая задача — не упустить время.

"Благодарю правительственную комиссию, Министерство строительства и ЖКХ России за то, что смогли перераспределить федеральные лимиты и добавить к выделенным на 2025 год полутора миллиардам еще 3 млрд рублей. Это важно для скорейшей реализации проекта ливневой канализации в огромном районе Ростова-на-Дону, который из-за подтоплений находится, к сожалению, в тяжёлой ситуации. Неоднократно писали о плавающих там машинах. Проект очень нужный, а главное — его финансирование на 80% осуществляется за счет федеральных средств. Необходимо не затягивая провести все процедуры, чтобы до конца года деньги получить и обеспечить реальное ускорение работ", — потребовал Юрий Слюсарь.

Что должны сделать городские власти

Для выполнения поручения губернатора администрации Ростова-на-Дону предстоит в сжатые сроки:

заключить с подрядчиком дополнительное соглашение об увеличении авансового платежа;

согласовать обновлённые графики работ.

От скорости этих решений напрямую зависит, когда жители проблемных районов перестанут сталкиваться с последствиями сильных дождей.