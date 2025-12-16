Дополнительные 3 млрд рублей выделены Ростовской области на ливневую канализацию

Ростовская область получила дополнительно 3 млрд рублей из федерального бюджета на строительство ливневой канализации в Ростове-на-Дону.
Решение приняла правительственная комиссия по региональному развитию. Вопрос, как максимально быстро и эффективно использовать эти средства, обсудили на заседании регионального градостроительного совета под председательством губернатора Юрия Слюсаря.
Речь идёт о крупном инфраструктурном проекте, который стартовал в этом году и должен кардинально изменить ситуацию с подтоплениями в западных районах Ростова-на-Дону.
Проект предусматривает:
Общая стоимость работ — почти 12 млрд рублей.
Соглашение между правительством Ростовской области и Минстроем России о реализации проекта было подписано в октябре. Оно рассчитано на 2025-2028 годы и направлено на решение хронической проблемы подтоплений:
Согласно документу, объём финансирования на 2025 год составлял 1,5 млрд рублей. В ноябре был заключён муниципальный контракт, однако из-за острой актуальности проекта было принято дополнительное решение.
Президиум правительственной комиссии согласился перенести с 2028 на 2025 год ещё 3 млрд рублей. Это позволит не растягивать стройку на годы, а значительно ускорить её темпы.
Губернатор Ростовской области подчеркнул, что теперь ключевая задача — не упустить время.
"Благодарю правительственную комиссию, Министерство строительства и ЖКХ России за то, что смогли перераспределить федеральные лимиты и добавить к выделенным на 2025 год полутора миллиардам еще 3 млрд рублей. Это важно для скорейшей реализации проекта ливневой канализации в огромном районе Ростова-на-Дону, который из-за подтоплений находится, к сожалению, в тяжёлой ситуации. Неоднократно писали о плавающих там машинах. Проект очень нужный, а главное — его финансирование на 80% осуществляется за счет федеральных средств. Необходимо не затягивая провести все процедуры, чтобы до конца года деньги получить и обеспечить реальное ускорение работ", — потребовал Юрий Слюсарь.
Для выполнения поручения губернатора администрации Ростова-на-Дону предстоит в сжатые сроки:
От скорости этих решений напрямую зависит, когда жители проблемных районов перестанут сталкиваться с последствиями сильных дождей.
