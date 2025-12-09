Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правильный полив орхидей зимой поддерживает цветение в декабре — Actualno
Казаки в составе российских войск освободили город Северск
Риск рефлюкса при лежании после еды объяснила гастроэнтеролог Анастасия Гостроус
Нервные клетки способны частично восстанавливаться — невролог Суворинова
Лера Кудрявцева призналась, что ест пельмени по ночам
Учёные МТИ нашли аномалию калия, отсутствующую в метеоритах — sciencepost
Житель Югры лишился 40 тысяч, поверив онлайн-объявлению о продаже красной икры
Стирка свитера в холодной воде помогает сохранить форму — Malatec
Мед, травы и молоко с маслом помогают при простуде — терапевт Чернышова

Дон снова доказывает: волонтёрство здесь — больше чем движение, это стиль жизни

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростовская область вновь стала центром притяжения для тысяч активных и неравнодушных людей. На ежегодном фестивале "ДоброФест", прошедшем в Ростове-на-Дону, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил участников и отметил их вклад в развитие добровольчества на Дону.

Фестиваль ДоброФест в Ростове-на-Дону
Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области is licensed under Public domain
Фестиваль ДоброФест в Ростове-на-Дону

Регион, который выбирают добро

Ростовская область уже в восьмой раз одержала победу в всероссийском конкурсе "Регион добрых дел" и вновь возглавила национальный рейтинг по развитию волонтёрства.

В этом году в регионе открылись три новых "Добро.Центра", которые стали пространством для обучения, поддержки и реализации волонтёрских инициатив.

Волонтёры — армия добра

Губернатор подчеркнул масштаб вовлечённости жителей области:

"Армия добра насчитывает на Дону уже почти 300 тысяч неравнодушных, "заряженных” добровольцев. И все они доказывают, что добровольчество — это образ жизни", — отметил Юрий Слюсарь.

Он напомнил, что донские команды снова стали лидерами на различных фестивалях и премиях, а 24 жителя региона стали призёрами регионального этапа премии #Мывместе. Проект "Герои Приазовья" вышел в финал федерального уровня.

Однако глава региона сделал акцент на самом важном

"Главное — это более 5 тысяч отработанных заявок на поддержку семей наших защитников. В тяжелую минуту люди чувствуют, что к их беде неравнодушны. Спасибо вам за добрые сердца", — обратился к волонтёрам губернатор.

Серебряные волонтёры: мудрость и опыт

Отдельной частью программы стала встреча Юрия Слюсаря с представителями движения "серебряных" волонтёров. В Ростовской области таких активистов уже более 21 тысячи.

За дружеским чаепитием участники поделились опытом проведения:

  • экологических акций;
  • православных инициатив;
  • спортивных мероприятий;
  • проектов для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Юрий Слюсарь поблагодарил старшее поколение добровольцев за их работу и пожелал им продолжать своё благородное дело.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Красота и стиль
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
В кургане нашли саркофаг, сохранявший тело без тления — археолог Иосиф Трубчий
Наука и техника
В кургане нашли саркофаг, сохранявший тело без тления — археолог Иосиф Трубчий
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН Любовь Степушова Кристина Агилера использовала костюмы в личной жизни Игорь Буккер УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину Сергей Милешкин
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
Последние материалы
Совместный сон с животными может провоцировать бессонницу — эксперт Филева
Риск рефлюкса при лежании после еды объяснила гастроэнтеролог Анастасия Гостроус
Нервные клетки способны частично восстанавливаться — невролог Суворинова
Дон снова доказывает: волонтёрство здесь — больше чем движение, это стиль жизни
Лера Кудрявцева призналась, что ест пельмени по ночам
Учёные МТИ нашли аномалию калия, отсутствующую в метеоритах — sciencepost
Житель Югры лишился 40 тысяч, поверив онлайн-объявлению о продаже красной икры
Скраб и бальзам уменьшают стянутость от матовой помады — Мarie Claire
Стирка свитера в холодной воде помогает сохранить форму — Malatec
Мед, травы и молоко с маслом помогают при простуде — терапевт Чернышова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.