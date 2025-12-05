Открытие развязки на Северном радиусе Ростова улучшит логистику — губернатор Ростовской области

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Ростове-на-Дону открылось движение по новому участку на "Северном радиусе"
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Сегодня, 5 декабря 2025 года, в Ростове-на-Дону открылось движение по новому участку на "Северном радиусе" Ростовского транспортного кольца. Глава региона вместе с подрядчиком дал символический старт движению. Модернизация завершена, и теперь автомобилисты смогут оценить улучшение транспортной инфраструктуры.

Открытие движения по автомобильной дороге
Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области
Открытие движения по автомобильной дороге

Современная развязка для роста города

Новая трехкилометровая развязка с двухуровневыми мостами и путепроводами была построена всего за полтора года. Однако общая длина объекта с учётом съездов составляет почти 6 километров. В рамках строительства были выполнены работы по переустройству коммуникаций, а также обеспечено освещение и установка барьерных ограждений на всей дороге.

Важным аспектом реализации проекта стало то, что работы проводились при действующем движении и кольцевом движении. Это потребовало перестройки транспортных потоков, создания объездных дорог и организации работы без создания заторов.

Масштабный проект для Ростова

Этот участок стал завершающим звеном в большой инфраструктурной программе, в рамках которой уже были построены мост через Ростовское море и другие ключевые объекты северного обхода. Юрий Слюсарь отметил важность этой развязки для города, подчеркнув, что Ростов, как транспортный и логистический центр юга России, нуждается в современных и безопасных дорогах для повышения качества жизни и оптимизации транспортных потоков.

"Открытие Темерницкой развязки "Северного радиуса" — большое событие. Ростов, как южная столица России, имеет статус крупнейшего транспортного и логистического центра. Такой интенсивности движения, как здесь, в стране надо ещё поискать. Для южной столицы нужны современные, удобные, безопасные дороги, их должно быть в достаточном количестве. И сегодня мы делаем к этому ещё один шаг. Особенно это важно для связи с нашими присоединёнными территориями. После нашей победы поток будет только расти — думаю, это будет кратный рост. Поэтому такие развязки, такие линейные сооружения, такие дороги — действительно большое и радостное событие", — сказал Юрий Слюсарь.

Будущее Ростовского транспортного кольца

Проект "Северный радиус" был реализован при поддержке казначейского инфраструктурного кредита и должен существенно разгрузить основные магистрали города, улучшив экологическую ситуацию и логистику. Работы продолжаются, и в планах — реконструкция других участков обхода на сумму более 4 миллиардов рублей, а также строительство второго этапа "Западной хорды".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
