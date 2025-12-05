Юрий Слюсарь провёл прямой эфир и ответил на вопросы жителей — правительство области

Разговор губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря с жителями растянулся почти на два часа.

Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области Прямая линия с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем

Прямая линия прошла 4 декабря, и за это время он успел ответить на 57 вопросов. Интерес к эфиру оказался высоким: на платформы поступило 3847 обращений, ещё 335 звонков принял колл-центр. В Аксайском районе и Таганроге работали выездные студии с открытым микрофоном.

Какие вопросы волновали жителей

Больше всего обращений касалось тем ЖКХ, благоустройства, транспорта, дорог, медицины, образования и соцподдержки. Много вопросов поступило от семей ветеранов СВО. Жители жаловались на работу общественного транспорта, состояние остановок, спрашивали о строительстве ливневок, ремонте моста между Ростовом и Батайском и будущем автовокзала Сальска.

Что ответил губернатор

Юрий Слюсарь подробно рассказал о строительстве школ и поликлиник в новых жилмассивах, капитальном ремонте районных больниц и образовательных учреждений. Он отметил, что модернизация инженерных сетей и котельных остаётся приоритетом. Отдельно остановился на благоустройстве, озеленении территорий и обновлении детских площадок по программе "Территория детства". Затронул темы нехватки медкадров, развития спортивных объектов, будущего ипподрома и испытаний скаковых пород.

Личные вопросы и финальное обращение

Губернатор ответил и на личные вопросы, рассказав о домашнем питомце и семейных традициях.

"Я очень надеюсь, что смог ответить на те вопросы, которые действительно волнуют жителей области. Затронули самый широкий спектр тем, но в приоритете были те, что волнуют в наибольшей степени: ЖКХ, транспорт, благоустройство. Надеюсь, что наше общение сегодня было полезным", — сказал, завершая разговор с жителями, Юрий Слюсарь.

Он подчеркнул, что все обращения будут зафиксированы, рассмотрены и не останутся без ответа.