Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вазелин защищает кожу и снижает сухость — фармацевт Бергер
Готовим закуску за 15 минут: рулет из лаваша с сёмгой
Лимон эффективно размягчает известковый налёт на сантехнике
Банановая кожура обеспечивает до 40% суточной нормы калия — нутрициологи
Правильный прогиб поясницы снизижает риск перегрузки по данным тренеров
Зафиксирован рост отказов от животных на 23 процента: RSPCA
Ранний старт даёт более раннее цветение бегонии по данным агрономов
Мощность до 100 л. с. снизила транспортный налог владельцев по расчётам автоюристов
Лера Кудрявцева рассказала, что в детстве сильно конфликтовала с сестрой

Ростовская область получает 300 млн рублей: как новые средства изменят промышленность региона

В Ростовской области ускорят запуск современных производств
2:03
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Развитие промышленности снова выходит в число главных тем для Ростовской области: региону направляют значительные дополнительные средства, которые должны ускорить запуск современных производств и усилить экономический потенциал Дона.

Промышленное производство в Ростовской области
Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области
Промышленное производство в Ростовской области

До конца текущего года промышленный сектор области получит 300 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Эти средства предназначены для докапитализации регионального Фонда развития промышленности и станут ощутимым толчком для новых проектов.

Важную роль сыграли переговоры, которые прошли во время визита в область первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова.

"О необходимости такой меры поддержки предприятий региона говорил с первым заместителем председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым во время его визита в область. Выделение средств стало продолжением этого диалога. Это позволит создать новые рабочие места, развить современные производства и укрепить экономику всей области. Федеральный и региональный тандем позволяет двигаться вперед", — отмечает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Полученное финансирование призвано активизировать реализацию промышленных инициатив. До конца года планируется поддержать не менее пяти инвестиционных проектов, что должно обеспечить:

  • привлечение не менее 220 млн рублей инвестиций в основной капитал предприятий;
  • достижение совокупного объёма продукции, работ и услуг в рамках проектов на уровне не менее 2,5 млрд рублей;
  • рост занятости и расширение производственных мощностей.

Регион также усиливает участие в развитии промышленности: по решению губернатора, фонд получит ещё 61 млн рублей из областного бюджета до конца года. Этот шаг улучшит условия для предприятий, которым необходимы доступные механизмы финансирования.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Недвижимость
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Точка зрения
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
После предложения Трампа Европа откладывает конфискацию активов ЦБ РФ Любовь Степушова Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках Дарья Асламова Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Последние материалы
Зафиксирован рост отказов от животных на 23 процента: RSPCA
Правильный прогиб поясницы снизижает риск перегрузки по данным тренеров
Ранний старт даёт более раннее цветение бегонии по данным агрономов
Мощность до 100 л. с. снизила транспортный налог владельцев по расчётам автоюристов
После предложения Трампа Европа откладывает конфискацию активов ЦБ РФ
Лера Кудрявцева рассказала, что в детстве сильно конфликтовала с сестрой
Крошечных червей отправят на МКС для эксперимента — исследователь Тим Этеридж
Превращаем обычные макароны с курицей в шедевр за 30 минут
Розмарин, лаванда и тимьян страдают от лишней влаги под мульчей — Actualno
Объём суточной жидкости для взрослых уточнила Национальная академия наук США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.