Ростовская область получает 300 млн рублей: как новые средства изменят промышленность региона

В Ростовской области ускорят запуск современных производств

2:03 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

Развитие промышленности снова выходит в число главных тем для Ростовской области: региону направляют значительные дополнительные средства, которые должны ускорить запуск современных производств и усилить экономический потенциал Дона.

Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области Промышленное производство в Ростовской области

До конца текущего года промышленный сектор области получит 300 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Эти средства предназначены для докапитализации регионального Фонда развития промышленности и станут ощутимым толчком для новых проектов.

Важную роль сыграли переговоры, которые прошли во время визита в область первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова.

"О необходимости такой меры поддержки предприятий региона говорил с первым заместителем председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым во время его визита в область. Выделение средств стало продолжением этого диалога. Это позволит создать новые рабочие места, развить современные производства и укрепить экономику всей области. Федеральный и региональный тандем позволяет двигаться вперед", — отмечает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Полученное финансирование призвано активизировать реализацию промышленных инициатив. До конца года планируется поддержать не менее пяти инвестиционных проектов, что должно обеспечить:

привлечение не менее 220 млн рублей инвестиций в основной капитал предприятий;

достижение совокупного объёма продукции, работ и услуг в рамках проектов на уровне не менее 2,5 млрд рублей;

рост занятости и расширение производственных мощностей.

Регион также усиливает участие в развитии промышленности: по решению губернатора, фонд получит ещё 61 млн рублей из областного бюджета до конца года. Этот шаг улучшит условия для предприятий, которым необходимы доступные механизмы финансирования.