Ростовская область получает 300 млн рублей: как новые средства изменят промышленность региона

Развитие промышленности снова выходит в число главных тем для Ростовской области: региону направляют значительные дополнительные средства, которые должны ускорить запуск современных производств и усилить экономический потенциал Дона.
До конца текущего года промышленный сектор области получит 300 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Эти средства предназначены для докапитализации регионального Фонда развития промышленности и станут ощутимым толчком для новых проектов.
Важную роль сыграли переговоры, которые прошли во время визита в область первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова.
"О необходимости такой меры поддержки предприятий региона говорил с первым заместителем председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым во время его визита в область. Выделение средств стало продолжением этого диалога. Это позволит создать новые рабочие места, развить современные производства и укрепить экономику всей области. Федеральный и региональный тандем позволяет двигаться вперед", — отмечает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Полученное финансирование призвано активизировать реализацию промышленных инициатив. До конца года планируется поддержать не менее пяти инвестиционных проектов, что должно обеспечить:
Регион также усиливает участие в развитии промышленности: по решению губернатора, фонд получит ещё 61 млн рублей из областного бюджета до конца года. Этот шаг улучшит условия для предприятий, которым необходимы доступные механизмы финансирования.
Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.