Выберу дроны, а не мечеть: жесткий приоритет Хабирова удивил даже депутатов

Глава Башкортостана Радик Хабиров в прямом эфире 11 ноября развеял опасения жителей, подчеркнув, что регион способен выполнить все социальные обязательства несмотря на внешние вызовы.

Фото: commons.wikimedia.org by Lesnoy Volk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уфа

От макроэкономики до атак дронов — ответы прозвучали в контексте общей напряжённости, где стабильность воспринимается как редкий якорь. Об этом сообщает издание mkset.ru.

Республика, как один из ключевых индустриальных центров России, держит баланс в условиях санкций и инфляции. Жители отмечают, что такие заявления помогают пережить неопределённость, особенно когда цены растут, а риски накапливаются. Хабиров акцентировал отсутствие оснований для катастрофы, напомнив о резервах бюджета.

Башкортостан всё чаще становится мишенью террористических ударов с использованием беспилотников, что стирает грань между далёким фронтом и повседневностью. В начале ноября два БПЛА повредили предприятие в Стерлитамаке, нарушая не только безопасность, но и логистику. Для местных это значит задержки поставок и потенциальные сбои в производстве.

Хабиров отметил, что угроза не ослабевает, но предприятия продолжают функционировать в полном объёме. Регион адаптируется к новой реальности, где риски СВО проникают глубже в тыл. Жители чувствуют это не только через новости, но и в повседневных заботах о работе и семье.

"Ничто нам не даёт поводов говорить, что это остановится. Несмотря на террористические атаки все предприятия работают!", — подытожил глава республики.

Проблемы с интернетом в Башкортостане пока не достигли пика, но тенденция к отключениям растёт по всей стране из-за необходимости блокировать управление дронами. Хабиров признал неудобства, но посоветовал привыкнуть к таким мерам как к вынужденной реальности. Это затрагивает не только связь, но и ритм жизни — от онлайн-услуг до простого общения.

Дороги региона страдают от перегруженности большегрузами, а дефицит бюджета сдвигает планы ремонта. Следующий год глава назвал периодом испытаний, где приоритеты сместятся в сторону необходимого. Для отдалённых сёл асфальт — это не прихоть, а связь с миром, и обещания потерпеть звучат как эхо общих трудностей.

В итоге инфраструктура отражает общую картину: ресурсы ограничены, но усилия нацелены на сохранение основ. Жители ждут не только слов, но и видимых сдвигов в ремонте и цифровизации.

Слухи об отставке премьер-министра Андрея Назарова Хабиров опроверг, заявив, что тот полностью устраивает в своей роли. Это успокаивает политическую среду, где любые перестановки вызывают волнения среди элит и бизнеса. Региональная стабильность зависит от таких фигур, и уверенность главы добавляет веса.

По громкому делу Алана Марзаева позиция власти остаётся неизменной — ждать вердикта суда. Такие скандалы подчёркивают напряжение в правоохранительной сфере, но Хабиров избегает спекуляций. Для общества это сигнал о приверженности закону, даже в резонансных случаях.

В расходах приоритеты ясны: 48 миллионов уйдут на FPV-дроны для поддержки СВО, а не на другие нужды. Хабиров подчеркнул выбор в пользу жизни людей, где помощь бойцам выходит на первый план. Регион лидирует в мерах реабилитации и компенсаций, что укрепляет связь с фронтом.

Сотрудничество с конфессиями продолжается: встреча с новым митрополитом Филаретом Уфимским на подходе, и Хабиров ожидает конструктивных отношений, как с предыдущим. Общины в многонациональной республике — ключ к гармонии, и политика уважения здесь работает годами.

Обновление автобусного парка в Уфе отложено до 2027-2028 годов из-за зависимости от федеральных средств. Система перевозок не поспевает за ростом населения, и бюджет региона не потянет закупки. Жители отмечают пробки и износ, но решение через нацпроект обещает кредиты с 2026 года.

Миграция на вахту в Башкортостане частично связана не с безработицей, а с низкими зарплатами на местах. Около 20% вакансий — вахтовые, особенно на селе, где доходы ниже прожиточного минимума. Крупные предприятия ищут специалистов, но конкуренция с удалёнными предложениями высока. Хабиров признал проблему, отметив, что решения зависят от повышения локальных ставок.