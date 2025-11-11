вот почему реальные доходы главного депутата Искитима скрывают от людей

В Новосибирской области председатель совета депутатов небольшого города отказался раскрывать детали своей зарплаты, что вызвало вопросы о прозрачности муниципальных расходов.

Сумма дохода, судя по документам, может превышать 400% от базового оклада в отдельные месяцы, включая щедрые премии за праздники. Об этом сообщает издание Сиб.фм на основе официального ответа и имеющихся материалов.

Совет депутатов Искитина проигнорировал запрос на полную информацию о выплатах Юрию Мартынову за последние три года. Власти сослались на федеральный закон о персональных данных, подчеркнув отсутствие согласия самого председателя на разглашение. Это решение подчеркивает, как муниципальные чиновники могут использовать правовые нормы для защиты финансовых деталей от общественного контроля.

"Все выплаты в период с 2022 по 2025 год были произведены в пределах утвержденного годового фонда оплаты труда лица, замещающего муниципальную должность, действующего на постоянной основе. В соответствии со статьей 7 указанного Федерального закона операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных. Лицо, замещающее муниципальную должность, действующее на постоянной основе в Совете депутатов, на распространение таких сведений согласие не давало", — сообщили в Совете депутатов.

Такой подход не редкость в регионах, где местные бюджеты формируются из средств налогоплательщиков. Жители Искитина, чей город зависит от промышленных предприятий и сельского хозяйства, ожидают большей открытости от представителей власти. Отказ в информации только усиливает подозрения о возможных перерасходах.

Документы, доступные Сиб. фм, показывают, что в одном из месяцев 2025 года Мартынов утвердил себе выплаты в размере 415% от месячного оклада. Это произошло во втором полугодии, и совет не опроверг аутентичность бумаги. Реальный доход председателя варьируется в зависимости от дополнительных бонусов, что делает общую картину доходов размытой.

Особое внимание привлекают премии по государственным праздникам — они равны двум окладам за каждый такой день. В месяц с несколькими праздниками зарплата может подскочить почти до 500% от базовой ставки, что значительно превышает средние показатели по региону. Такие механизмы оплаты труда предусмотрены местными нормативами, но их применение в малом городе вызывает вопросы о балансе между мотивацией и ответственностью.

Сравнивая с данными по Новосибирской области, где средняя зарплата в муниципалитетах редко выходит за 100-150 тысяч рублей, такие проценты выглядят аномально. Это не только влияет на бюджет, но и формирует образ власти, далекой от нужд жителей. Совет подчеркивает, что все выплаты укладываются в годовой фонд, но без детализации цифр доверие к системе снижается.

В сентябре Искитимский районный суд вынес решение против Мартынова, обязав его вернуть в бюджет 312 тысячи рублей — сумму, начисленную как премии за праздники. Эти деньги, по мнению суда, были излишними и нарушили принципы целевого использования средств. Председатель не согласился с вердиктом и подал апелляцию, что затягивает процесс возврата.

Решение суда стало результатом проверки, инициированной общественностью, и подчеркивает растущий контроль за расходами местных элит. В Новосибирской области подобные иски не единичны: за последний год зафиксировано несколько случаев, когда депутаты возвращали переплаты. Это отражает тенденцию к большей accountability в регионах, где бюджетные дыры напрямую бьют по инфраструктуре.

Апелляция Мартынова может занять месяцы, но исход повлияет на практику начислений в Искитиме. Жители надеются, что прозрачность выплат станет нормой, а не исключением. Пока же ситуация остается символом конфликта между властью и ее подотчетностью перед сообществом.