Развитие Ростовской области: основные результаты первого года работы губернатором Юрия Слюсаря

Когда Юрий Слюсарь вступил в должность губернатора Ростовской области, регион оказался в ситуации, где требовались не просто управленческие решения, а новая философия развития. Геополитическая сложность, близость к зоне СВО, социальная нагрузка и запрос общества на конкретные действия — всё это делало задачу предельно ответственной.

Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь

За год работы команда губернатора сумела выстроить системный подход, где ключевая роль отведена людям. Этот год стал временем не деклараций, а практических шагов, ощутимых в экономике, инфраструктуре, здравоохранении и социальной политике.

Стратегия, основанная на диалоге

Одним из первых решений губернатора стало формирование открытого формата взаимодействия с жителями региона. Президент России Владимир Путин, назначая Юрия Слюсаря, подчеркнул:

"Самое главное, чтобы люди увидели вашу энергию, желание работать на благо ростовчан и поверили бы в это искреннее желание изменить ситуацию к лучшему", — отметил глава государства.

Так появилась программа "Стратегия Дона: Вместе пишем будущее". Впервые жители всех муниципалитетов получили возможность напрямую участвовать в обсуждении проблем и предлагать решения. Это стало настоящим общественным мозговым штурмом — от вопросов благоустройства и вывоза мусора до транспортной доступности и состояния медицины.

"Для меня принципиально важно: чего хотят люди, то я и требую к исполнению. Мы не можем работать в отрыве от реальных потребностей наших земляков", — подчеркнул Юрий Слюсарь.

В результате инициативы "Стратегия Дона" появились конкретные решения: с 2026 года местные бюджеты получат дополнительные 8 млрд рублей от НДФЛ, а меры поддержки для семей, участников СВО и ветеранов существенно расширены.

Аграрный Дон: через трудности к стабильности

Прошедший год стал испытанием для аграриев. Сложные погодные условия могли сорвать урожай, однако при поддержке региональных властей ситуация была признана чрезвычайной на федеральном уровне.

Это позволило привлечь 4 млрд рублей помощи, что дало возможность успешно провести осеннюю посевную и стабилизировать положение сельхозпредприятий. Сегодня донской агропромышленный комплекс не только сохранил устойчивость, но и заложил прочный фундамент для роста.

От импортозамещения к лидерству

Юрий Слюсарь обозначил стратегическую цель — развитие технологического суверенитета.

"Импортозамещение — это обеспечение нашей национальной и экономической безопасности в текущем режиме и среднесрочной перспективе. Технологическое лидерство — это стратегические горизонты, где у нас есть уникальные разработки, компетенции, способные обеспечить лидирующие позиции в формирующейся архитектуре мировой экономики", — объяснил губернатор.

Эта политика воплотилась в активном развитии особой экономической зоны "Ростовская”. Сейчас там зарегистрировано 11 резидентов, планирующих вложить более 6 млрд рублей инвестиций. В регионе создаются новые предприятия, развивается промышленная кооперация, растёт количество рабочих мест.

Комфортная среда: инфраструктура, транспорт, ЖКХ

Одним из приоритетов года стало улучшение условий жизни. В транспортной сфере запущена разработка комплексного плана пассажирских перевозок — как городских, так и междурайонных. Это особенно важно для жителей отдалённых территорий, где проблема транспортной изоляции стояла годами.

В ЖКХ стартовал проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" с бюджетом более 10 млрд рублей на первые три года. Уже строятся шесть крупных водных объектов, решающих хронические проблемы с питьевой водой.

Особое значение имеет возвращение в государственную собственность "Ростовводоканала" — теперь у региона есть возможность комплексно модернизировать водоснабжение и водоотведение.

Параллельно запущена пятилетняя программа модернизации "Ростовэнерго" с объёмом финансирования 20,3 млрд рублей, которая повысит надёжность энергоснабжения всей области.

Здравоохранение: шаг навстречу людям

Система здравоохранения за год претерпела заметные изменения. Впервые за долгое время внимание было сосредоточено на доступности медицинской помощи для жителей сельской местности.

Весной стартовал проект "Поезд здоровья", в рамках которого 240 специалистов обследовали тысячи жителей отдалённых районов. Более 40 тысяч обследований, включая сложные УЗИ и скрининги, стали показателем эффективности подхода.

Одновременно решается кадровый вопрос: для врачей, переехавших в село, выделяются бесплатные участки. Принята кадровая программа на 2025-2030 годы, увеличено число целевых мест в Ростовском медуниверситете. С 2026 года заработает Региональный кадровый центр здравоохранения — первый в своём роде в Южном федеральном округе.

Забота о защитниках Отечества

Юрий Слюсарь неоднократно подчеркивал, что поддержка участников СВО и их семей — безусловный приоритет. Для этого в структуре правительства создано Управление по поддержке ветеранов боевых действий.

В регионе реализуется более ста программ помощи. В МФЦ введён принцип "одного окна", благодаря которому ветераны могут быстро оформить все необходимые документы. Этой возможностью уже воспользовались свыше трёх тысяч человек.

С сентября действует программа "Герои Дона" — региональный аналог федерального проекта "Время героев". 64 участника СВО приступили к обучению, после чего смогут пройти стажировку и начать карьеру на государственной службе.

Донская команда: доверие и единство

Ростовская область за этот год прошла путь от точечных решений к стратегическому развитию. В центре всех процессов — человек, его доверие и участие. Именно в этом губернатор видит главный источник устойчивости региона.

Подводя итоги первого, крайне насыщенного года работы, Юрий Слюсарь особо отметил, что все достижения были бы невозможны без активной поддержки и искренней вовлеченности жителей области.

"Вернувшись руководить родной для меня областью, я в полной мере осознал, насколько важно ваше искреннее стремление навести порядок, наладить жизнь к лучшему. За эти 12 месяцев мы с вами на деле доказали, что способны решать любые задачи, когда работаем одной командой. Благодаря вашему доверию и неравнодушию, определили первоочередные вопросы на будущее и будем последовательно их решать. Рассчитываю на вашу помощь, участие и поддержку", — обратился к землякам Юрий Слюсарь, спустя год работы на посту губернатора.