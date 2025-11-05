Развитие Ростовской области: основные результаты первого года работы губернатором Юрия Слюсаря

Когда Юрий Слюсарь вступил в должность губернатора Ростовской области, регион оказался в ситуации, где требовались не просто управленческие решения, а новая философия развития. Геополитическая сложность, близость к зоне СВО, социальная нагрузка и запрос общества на конкретные действия — всё это делало задачу предельно ответственной.
За год работы команда губернатора сумела выстроить системный подход, где ключевая роль отведена людям. Этот год стал временем не деклараций, а практических шагов, ощутимых в экономике, инфраструктуре, здравоохранении и социальной политике.
Одним из первых решений губернатора стало формирование открытого формата взаимодействия с жителями региона. Президент России Владимир Путин, назначая Юрия Слюсаря, подчеркнул:
"Самое главное, чтобы люди увидели вашу энергию, желание работать на благо ростовчан и поверили бы в это искреннее желание изменить ситуацию к лучшему", — отметил глава государства.
Так появилась программа "Стратегия Дона: Вместе пишем будущее". Впервые жители всех муниципалитетов получили возможность напрямую участвовать в обсуждении проблем и предлагать решения. Это стало настоящим общественным мозговым штурмом — от вопросов благоустройства и вывоза мусора до транспортной доступности и состояния медицины.
"Для меня принципиально важно: чего хотят люди, то я и требую к исполнению. Мы не можем работать в отрыве от реальных потребностей наших земляков", — подчеркнул Юрий Слюсарь.
В результате инициативы "Стратегия Дона" появились конкретные решения: с 2026 года местные бюджеты получат дополнительные 8 млрд рублей от НДФЛ, а меры поддержки для семей, участников СВО и ветеранов существенно расширены.
Прошедший год стал испытанием для аграриев. Сложные погодные условия могли сорвать урожай, однако при поддержке региональных властей ситуация была признана чрезвычайной на федеральном уровне.
Это позволило привлечь 4 млрд рублей помощи, что дало возможность успешно провести осеннюю посевную и стабилизировать положение сельхозпредприятий. Сегодня донской агропромышленный комплекс не только сохранил устойчивость, но и заложил прочный фундамент для роста.
Юрий Слюсарь обозначил стратегическую цель — развитие технологического суверенитета.
"Импортозамещение — это обеспечение нашей национальной и экономической безопасности в текущем режиме и среднесрочной перспективе. Технологическое лидерство — это стратегические горизонты, где у нас есть уникальные разработки, компетенции, способные обеспечить лидирующие позиции в формирующейся архитектуре мировой экономики", — объяснил губернатор.
Эта политика воплотилась в активном развитии особой экономической зоны "Ростовская”. Сейчас там зарегистрировано 11 резидентов, планирующих вложить более 6 млрд рублей инвестиций. В регионе создаются новые предприятия, развивается промышленная кооперация, растёт количество рабочих мест.
Одним из приоритетов года стало улучшение условий жизни. В транспортной сфере запущена разработка комплексного плана пассажирских перевозок — как городских, так и междурайонных. Это особенно важно для жителей отдалённых территорий, где проблема транспортной изоляции стояла годами.
В ЖКХ стартовал проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" с бюджетом более 10 млрд рублей на первые три года. Уже строятся шесть крупных водных объектов, решающих хронические проблемы с питьевой водой.
Особое значение имеет возвращение в государственную собственность "Ростовводоканала" — теперь у региона есть возможность комплексно модернизировать водоснабжение и водоотведение.
Параллельно запущена пятилетняя программа модернизации "Ростовэнерго" с объёмом финансирования 20,3 млрд рублей, которая повысит надёжность энергоснабжения всей области.
Система здравоохранения за год претерпела заметные изменения. Впервые за долгое время внимание было сосредоточено на доступности медицинской помощи для жителей сельской местности.
Весной стартовал проект "Поезд здоровья", в рамках которого 240 специалистов обследовали тысячи жителей отдалённых районов. Более 40 тысяч обследований, включая сложные УЗИ и скрининги, стали показателем эффективности подхода.
Одновременно решается кадровый вопрос: для врачей, переехавших в село, выделяются бесплатные участки. Принята кадровая программа на 2025-2030 годы, увеличено число целевых мест в Ростовском медуниверситете. С 2026 года заработает Региональный кадровый центр здравоохранения — первый в своём роде в Южном федеральном округе.
Юрий Слюсарь неоднократно подчеркивал, что поддержка участников СВО и их семей — безусловный приоритет. Для этого в структуре правительства создано Управление по поддержке ветеранов боевых действий.
В регионе реализуется более ста программ помощи. В МФЦ введён принцип "одного окна", благодаря которому ветераны могут быстро оформить все необходимые документы. Этой возможностью уже воспользовались свыше трёх тысяч человек.
С сентября действует программа "Герои Дона" — региональный аналог федерального проекта "Время героев". 64 участника СВО приступили к обучению, после чего смогут пройти стажировку и начать карьеру на государственной службе.
Ростовская область за этот год прошла путь от точечных решений к стратегическому развитию. В центре всех процессов — человек, его доверие и участие. Именно в этом губернатор видит главный источник устойчивости региона.
Подводя итоги первого, крайне насыщенного года работы, Юрий Слюсарь особо отметил, что все достижения были бы невозможны без активной поддержки и искренней вовлеченности жителей области.
"Вернувшись руководить родной для меня областью, я в полной мере осознал, насколько важно ваше искреннее стремление навести порядок, наладить жизнь к лучшему. За эти 12 месяцев мы с вами на деле доказали, что способны решать любые задачи, когда работаем одной командой. Благодаря вашему доверию и неравнодушию, определили первоочередные вопросы на будущее и будем последовательно их решать. Рассчитываю на вашу помощь, участие и поддержку", — обратился к землякам Юрий Слюсарь, спустя год работы на посту губернатора.
