Дело, связанное с госизменой в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), главном научном институте "Роскосмоса", касается событий, произошедших в 2013 году.
"Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании "Роскосмоса" и ФГУП "ЦНИИмаш". Вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется", - говорится на сайте корпорации.
Разработчики подозреваются в передаче Штатам сведений о гиперзвуковых ракетах РФ, работа над которыми находится под грифом "секретно". Предполагается, что утечка произошла от источника в ЦНИИМАше. Здесь обыскивают кабинеты нескольких сотрудников, в ОРКК - офис Дмитрия Пайсона, директора исследовательско-аналитического центра, который имел близкие контакты с работниками института.
Пресс-служба "Роскосмоса " подтвердила эту информацию. Дмитрий Рогозин, гендиректор госкорпорации, дал указание службе безопасности содействовать следствию.
Несмотря на то, что ракеты создают в корпорации "Тактическое ракетное оружие", к которой "Роскомос" не имеет отношения, отмечается, что уровень кооперации между предприятиями высок. Сотрудники ЦНИИМаша знали о нюансах разработки ракет.
Пайсон также ранее работал в институте, кроме того, он был тесно связан с "Роскомосом". Источник издания сообщил, что якобы за несколько дней до назначения Рогозина на пост главы госкорпорации, Пайсону сказали о скором увольнении. После обысков должность он потеряет еще быстрее, утверждает собеседник газеты.
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