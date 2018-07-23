"На губу его!": командирам частей разрешат арестовывать солдат

Военная полиция собирается вернуть командирам воинских частей право арестовывать солдат. Об этом "Интерфаксу" заявил начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

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"Конечно, если бы командир и военный комендант могли бы сами арестовывать, как раньше, это намного бы упростило и время, и сроки", - рассказал Ивановский на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Генерал-лейтенант добавил, что в течение полугода этот вопрос будет проработан.

Сейчас под дисциплинарный арест отправить военнослужащего может только гарнизонный суд. Причиной отправки на гауптвахту могут стать грубые дисциплинарные проступки (самовольная отлучка с территории части, нахождение на службе в состоянии алкогольного опьянения, нарушение уставных правил отношений между военнослужащими).

Комитет полностью поддержал идею. "Мы окажем содействие и поддержку", - заявил глава комитета Виктор Бондарев.

"Мы все прекрасно понимаем, что солдаты прекрасные, но есть один, как говорят в России, паршивая овца, которая все стадо портит, и его даже командиру изолировать некуда по закону", - добавил Бондарев.

Гауптвахта в российской армии была отменена в 2002 году. В 2006 году был принят закон о ее восстановлении. Максимальный срок, в течение которого военнослужащий может находиться на гауптвахте, не превышает 30 суток. В соответствии с законом, дисциплинарному аресту подлежат только военнослужащие рядового состава мужского пола. Женщины и офицеры на гауптвахте содержаться не могут.