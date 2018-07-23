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Самострои и нелегальные дачи начнут массово сносить

Россия

В России в скором времени изменятся правила сноса так называемых самостроев. В случае, если ее хозяин не согласится сделать все по закону, органы местного самоуправления будут вправе снести незаконную постройку даже без заключения суда.

Самострои и нелегальные дачи начнут массово сносить. 389937.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Так, органы местного самоуправления будут вправе снести самострой без суда, если он, например, находится на территории с особыми условиями использования, на территории общего пользования или же в полосе отвода инженерных сетей.

Поправки в Гражданский кодекс, наделяющие органы местного самоуправления подобным правом, были предложены Государственной думой осенью 2017 года. В мае этого года поправки были приняты в первом чтении.

Ко второму же чтению депутаты приготовили ряд пунктов, регламентирующих деятельность местных властей. Так, например, во внесудебном порядке они могут решать споры лишь по поводу тех строений, что возведены на земле, принадлежащей государству. С частными участками же все несколько сложнее — снести самострой на таком участке без решения суда местные власти могут лишь в случае, когда оно напрямую грозит жизни и безопасности людей.

В документе также конкретизируется понятие самовольных построек. Так, к ним не будут относиться те строения, что возведены с нарушениями, но на них есть все необходимые документы и разрешения, а возводившие их не знали о каких-либо ограничениях.

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