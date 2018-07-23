Медведев рискнул критиковать Чечню и весь Кавказ

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев раскритикровал работу чиновников Северо-Кавказского федерального округа. Медведев обратил внимание на неэффективность работы по вопросам социально-экономического развития, сообщает РИА "Новости".

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11 июля глава правительства провел заседание комиссии, на котором были подняты проблемы развития топливно-энергетического комплекса в СКФО, а также приоритетные направления работы в рамках госпрограмм и национальных проектов.

Медведев подверг жесткой критике работу региональных властей по государственным программам, назвав одной из причин недостаточное финансирование.

Премьер-министр выразил надежду на то, что недавно принятые кадровые решения позволят эффективно решать проблемы. Он напомнил, что тематику Северного Кавказа теперь ведет вице-премьер Виталий Мутко, профильное министерство возглавляет Сергей Чеботарев, приступил к своим обязанностям новый полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников.

Тогда же Медведев объявил, что Карачаево-Черкесия и Чечня вошли в программу переселения соотечественников из-за рубежа.