Дожили: белорусские зарплаты обогнали российские

Реальные зарплаты в Белоруссии превысили аналогичный показатель в России. Это следует из результатов исследования экспертов НИУ ВШЭ о размере реальных зарплат по паритету покупательской способности.

Эксперты Высшей школы экономики сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также в Китае и Бразилии. За основу исследования были взяты данные Всемирного банка о ППС 2011 года (паритет покупательной способности - соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определённому набору товаров и услуг - прим.ред.), а также курс валют и рост инфляции в рассматриваемых странах.

Из исследования следует, что с 2011 по 2014 год Россия стабильно обгоняла Белоруссию по уровню зарплат, однако разрыв последовательно сокращался (в 2011 году он составил $338, а в 2014-м - $95). В 2015 году Белоруссия обогнала Россию, но уже в следующем году последняя вернула свои позицию.

Дмитрий Крук, научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC), сообщил РБК, что в 2017 году был зафиксирован рост реальных зарплат: "Пик реальных зарплат пришелся на середину 2014 года, потом они снижались на протяжении трех лет, пока не возобновили [рост] в прошлом году, примерно со второго квартала".

Что касается России, как напоминает эксперты ВШЭ со ссылкой на данные Росстата, в 2015 году реальная начисленная заработная плата в России сократилась на 9% по отношению к предыдущему году. Далее она росла небольшими темпами: прирост составил плюс 0,8% в 2016 году и плюс 2,9% в 2017 году. Рост номинальных показателей в эти годы составил 5,1, 7,9 и 6,7% соответственно. При этом девальвация рубля в 2014-2015 годах привела к сокращению оплаты труда в России в долларовом выражении, отмечают экономисты.

Минэкономразвития ожидает замедления темпов роста реальных зарплат с планируемых 6,3% в 2018 году до 0,8% в 2019 году.