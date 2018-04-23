Украинцы обнаружили "трещины" в опорах Крымского моста

Украинские СМИ и пользователи соцсетяей заговорили о якобы появивщихся трещинах на одной из опор Крымского моста.

В интернете появилось сообщение, что "256-я опора опять в лесах, каркасы вяжут, бетон подают. Пишут о том, что треснула. Все это неспроста".

Сообщается, что рабочие якобы заново собрали каркас вокруг опоры, чтобы отреставрировать ее. При этом в сети говорили, что "разрушенный элемент удалили от берега на восемь километров".

Напомним, ранее украинцы сообщали, что Россия якобы вообще не строит никакой мост, позже стали появляться сообщения о якобы проблемах со строительством Крымского моста.

Потом был вброс о том, что строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в районе "Насыпь - Фарватер".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой. Больше всего его ждут крымчане.

Железнодорожное сообщение по мосту наладят в следующем году. Жителям полуострова не надо будет стоять в очередях за билетами на паром, по мосту на материк можно будет добраться на такси. Также помимо дорожного сообщения подешевеют товары: многие суда заменят грузовики.

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