Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главный секрет идеального маникюра: короткие ногти выглядят дороже, чем вы думаете
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Океан отозвался на поп-культуру: новый вид коралла стал живым двойником Чубакки
Производство выходит на новый уровень: УАЗ внедряет технологию будущего
Экранное детство: правила, которые помогут родителям не проиграть технологиям
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Бельгия поставила жёсткие условия по российским активам — Европа в тупике
В Госдуме оценили влияние нового законопроекта на ситуацию с дефицитом медиков
Сын Евгения Плющенко стал участником ДТП: кто виноват и как разрешился спор

На выставке Золотая осень-2025 Ростовская область подписала соглашения на 11 млрд рублей

3:32
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростовская область продолжает укреплять позиции одного из самых инвестиционно-активных регионов страны. На агропромышленной выставке "Золотая осень-2025" сразу два крупных соглашения зафиксировали планы по масштабному расширению производства и созданию новых рабочих мест — в пищевой промышленности и садоводстве. Под документами свои подписи поставил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ростовская область на выставке Золотая осень-2025
Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области
Ростовская область на выставке Золотая осень-2025

Два соглашения — два вектора развития

В рамках выставки правительство Ростовской области заключило соглашение с пивоваренной компанией "Балтика" о вложении 2 млрд рублей в расширение ростовской площадки. Деньги направят на установку новой линии розлива в алюминиевые банки и строительство современного склада. Реализация проекта рассчитана до конца 2027 года.

"Партнёрство с "Балтикой" у Ростовской области давнее. Это один из крупнейших налогоплательщиков у нас в регионе. Новый договор позволит расширить перерабатывающие мощности в регионе. Это означает создание новых рабочих мест, а также положительный экономический эффект для смежных отраслей и областного бюджета. Нам есть, куда эти налоги потратить, и мы рады, что коллеги выбирают Ростовскую область для расширения производства", — сказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь

Компания, по словам генерального директора Дмитрия Визира, намерена укреплять региональное присутствие и модернизировать производство, сохраняя конкурентоспособность и устойчивость бизнеса.

"Расширяя производственные мощности в Ростове, мы продолжаем реализовывать стратегию развития региональных площадок", — заявил генеральный директор "Балтики" Дмитрий Визир.

Еще один масштабный пример — подписание соглашения с агропредприятием "СМ-АГРО" о создании в Тацинском районе интенсивного яблоневого сада площадью 1000 гектаров.

Новые сады и инвестиции под Ростовом

На землях старого сада в посёлке Быстрореченском компания намерена поэтапно — по 250 гектаров ежегодно — закладывать высокоинтенсивные яблоневые плантации, начиная с 2026 года. Инвестиции составят 9,1 млрд рублей, включая собственные и привлечённые средства.

Проект предполагает использование технологий, которые ещё десять лет назад были редкостью для российских хозяйств: капельный полив, шпалерную систему, биологические удобрения, снегозадержание и систему контроля микроклимата. Когда сад достигнет полного плодоношения, урожайность может превысить 60 тысяч тонн яблок в год.

"Раньше на этом месте были сады. Уже 15 лет они не плодородят. И вот пришла компания, которая будет выполнять там на 1 тысяче гектаров серьезный проект по новой технологии. Мы приветствуем эту бизнес-инициативу, это такое уникальное место в Тацинскомм районе, где всегда яблоневые сады росли", — подчеркнул губернатор Юрий Слюсарь.

По данным компании, в 2032 году предприятие планирует построить собственное хранилище на 58 тысяч тонн продукции с регулируемой газовой средой, что позволит продлевать срок реализации урожая без потери качества.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Садоводство, цветоводство
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Домашние животные
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Еда и рецепты
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Главный секрет идеального маникюра: короткие ногти выглядят дороже, чем вы думаете
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Как партия Яблоко забыла о российских интересах: секреты Явлинского
Океан отозвался на поп-культуру: новый вид коралла стал живым двойником Чубакки
Производство выходит на новый уровень: УАЗ внедряет технологию будущего
Экранное детство: правила, которые помогут родителям не проиграть технологиям
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Бельгия поставила жёсткие условия по российским активам — Европа в тупике
В Госдуме оценили влияние нового законопроекта на ситуацию с дефицитом медиков
Сын Евгения Плющенко стал участником ДТП: кто виноват и как разрешился спор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.