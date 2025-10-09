На выставке Золотая осень-2025 Ростовская область подписала соглашения на 11 млрд рублей

3:32 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

Ростовская область продолжает укреплять позиции одного из самых инвестиционно-активных регионов страны. На агропромышленной выставке "Золотая осень-2025" сразу два крупных соглашения зафиксировали планы по масштабному расширению производства и созданию новых рабочих мест — в пищевой промышленности и садоводстве. Под документами свои подписи поставил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области Ростовская область на выставке Золотая осень-2025

Два соглашения — два вектора развития

В рамках выставки правительство Ростовской области заключило соглашение с пивоваренной компанией "Балтика" о вложении 2 млрд рублей в расширение ростовской площадки. Деньги направят на установку новой линии розлива в алюминиевые банки и строительство современного склада. Реализация проекта рассчитана до конца 2027 года.

"Партнёрство с "Балтикой" у Ростовской области давнее. Это один из крупнейших налогоплательщиков у нас в регионе. Новый договор позволит расширить перерабатывающие мощности в регионе. Это означает создание новых рабочих мест, а также положительный экономический эффект для смежных отраслей и областного бюджета. Нам есть, куда эти налоги потратить, и мы рады, что коллеги выбирают Ростовскую область для расширения производства", — сказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь

Компания, по словам генерального директора Дмитрия Визира, намерена укреплять региональное присутствие и модернизировать производство, сохраняя конкурентоспособность и устойчивость бизнеса.

"Расширяя производственные мощности в Ростове, мы продолжаем реализовывать стратегию развития региональных площадок", — заявил генеральный директор "Балтики" Дмитрий Визир.

Еще один масштабный пример — подписание соглашения с агропредприятием "СМ-АГРО" о создании в Тацинском районе интенсивного яблоневого сада площадью 1000 гектаров.

Новые сады и инвестиции под Ростовом

На землях старого сада в посёлке Быстрореченском компания намерена поэтапно — по 250 гектаров ежегодно — закладывать высокоинтенсивные яблоневые плантации, начиная с 2026 года. Инвестиции составят 9,1 млрд рублей, включая собственные и привлечённые средства.

Проект предполагает использование технологий, которые ещё десять лет назад были редкостью для российских хозяйств: капельный полив, шпалерную систему, биологические удобрения, снегозадержание и систему контроля микроклимата. Когда сад достигнет полного плодоношения, урожайность может превысить 60 тысяч тонн яблок в год.

"Раньше на этом месте были сады. Уже 15 лет они не плодородят. И вот пришла компания, которая будет выполнять там на 1 тысяче гектаров серьезный проект по новой технологии. Мы приветствуем эту бизнес-инициативу, это такое уникальное место в Тацинскомм районе, где всегда яблоневые сады росли", — подчеркнул губернатор Юрий Слюсарь.

По данным компании, в 2032 году предприятие планирует построить собственное хранилище на 58 тысяч тонн продукции с регулируемой газовой средой, что позволит продлевать срок реализации урожая без потери качества.