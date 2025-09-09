Губернатор Подмосковья поздравил жителей Лыткарина с переездом из ветхого жилья

Жители ветхого дома №6 на улице Набережной в подмосковном Лыткарине переехали в новый многоквартирный дом, построенный в жилом комплексе "Высокий берег" по договору о развитии застроенной территории, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Подмосковья Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в гостях у новоселов в Лыткарино

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил новосёлов и осмотрел дом.

"Мы встречались около двух месяцев назад, и сегодня могу сказать: всё получилось. Дом сдан, ключи получены, переселение завершено", — отметил глава региона.

По данным властей Подмосковья, в новые квартиры переселены 65 семей (более 100 человек), а общая площадь расселённого аварийного дома составила 2,3 тыс. кв. м.

Новый дом возведён инвестором в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни". Все квартиры в новом доме передавались с отделкой.

В Лыткарине за последние четыре года в рамках договоров о развитии территорий уже переселены более 200 человек, свидетельствуют данные пресс-службы правительства Московской области. Ожидается, что до 2027 года ещё около 2 тыс. жителей будут расселены из аварийных домов.

Кроме того, с 2019 года в Московской области в рамках государственной программы из аварийного жилищного фонда переселены почти 28 тыс. человек.

На втором этапе программы, рассчитанном до 2030 года, запланировано переселение еще более 40 тыс. человек.