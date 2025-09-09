Губернатор Подмосковья поздравил жителей Лыткарина с переездом из ветхого жилья

Жители ветхого дома №6 на улице Набережной в подмосковном Лыткарине переехали в новый многоквартирный дом, построенный в жилом комплексе "Высокий берег" по договору о развитии застроенной территории, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил новосёлов и осмотрел дом.
"Мы встречались около двух месяцев назад, и сегодня могу сказать: всё получилось. Дом сдан, ключи получены, переселение завершено", — отметил глава региона.
По данным властей Подмосковья, в новые квартиры переселены 65 семей (более 100 человек), а общая площадь расселённого аварийного дома составила 2,3 тыс. кв. м.
Новый дом возведён инвестором в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни". Все квартиры в новом доме передавались с отделкой.
В Лыткарине за последние четыре года в рамках договоров о развитии территорий уже переселены более 200 человек, свидетельствуют данные пресс-службы правительства Московской области. Ожидается, что до 2027 года ещё около 2 тыс. жителей будут расселены из аварийных домов.
Кроме того, с 2019 года в Московской области в рамках государственной программы из аварийного жилищного фонда переселены почти 28 тыс. человек.
На втором этапе программы, рассчитанном до 2030 года, запланировано переселение еще более 40 тыс. человек.
Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.