Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Седина смеётся над возрастом: как один цвет превращает её в оружие красоты
Декор или приговор: этот подвесной акцент делает квартиру теснее и превращает уют в ловушку
Обычные продукты незаметно влияют на фигуру: именно они решают, где откладывается жир
Редчайшие кузова и старые номера — машины, в которых хранятся семейные истории: покупка, которая может превратиться в вечную реставрацию
Антон Филипенко поддержал Аглаю Тарасову после задержания: актёр не исключает подброс запрещённых веществ
Зевота кошки рядом с хозяином: сигнал любви или скрытая угроза
Волшебство на сковороде: превращаем мясо в кляре в кулинарный шедевр за считанные минуты
Эмоции на замке, кошелёк нараспашку: новые стереотипы о русских, которые сводят европейцев с ума
Зимний отпуск для георгинов: как превратить кладовку в уютный спа-салон для растений

Губернатор Подмосковья поздравил жителей Лыткарина с переездом из ветхого жилья

1:42
Россия » Центр » Москва

Жители ветхого дома №6 на улице Набережной в подмосковном Лыткарине переехали в новый многоквартирный дом, построенный в жилом комплексе "Высокий берег" по договору о развитии застроенной территории, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в гостях у новоселов в Лыткарино
Фото: Пресс-служба губернатора Подмосковья
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в гостях у новоселов в Лыткарино

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил новосёлов и осмотрел дом.

"Мы встречались около двух месяцев назад, и сегодня могу сказать: всё получилось. Дом сдан, ключи получены, переселение завершено", — отметил глава региона.

По данным властей Подмосковья, в новые квартиры переселены 65 семей (более 100 человек), а общая площадь расселённого аварийного дома составила 2,3 тыс. кв. м.

Новый дом возведён инвестором в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни". Все квартиры в новом доме передавались с отделкой.

В Лыткарине за последние четыре года в рамках договоров о развитии территорий уже переселены более 200 человек, свидетельствуют данные пресс-службы правительства Московской области. Ожидается, что до 2027 года ещё около 2 тыс. жителей будут расселены из аварийных домов.

Кроме того, с 2019 года в Московской области в рамках государственной программы из аварийного жилищного фонда переселены почти 28 тыс. человек.

На втором этапе программы, рассчитанном до 2030 года, запланировано переселение еще более 40 тыс. человек.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Садоводство, цветоводство
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Последние материалы
Волшебство на сковороде: превращаем мясо в кляре в кулинарный шедевр за считанные минуты
Эмоции на замке, кошелёк нараспашку: новые стереотипы о русских, которые сводят европейцев с ума
Зимний отпуск для георгинов: как превратить кладовку в уютный спа-салон для растений
Редкие металлы станут ключом: Россия строит технологический суверенитет
Этот спорт придумал гений: как силовая йога оказалась эффективнее тренажёров
Водород из глубин Земли может обнулить нефть и газ, открыв путь к новой эре энергетики
Спор о здоровье Юрия Антонова: директор певца обрушился с руганью на журналистов
Йога, которая разогревает тело и успокаивает ум: как виньяса меняет привычное понимание практики
Луковицы, которые спасут весну от серости: сажать их нужно прямо сейчас
Автомобиль, на котором ездили Том Круз и Дастин Хоффман — кто купит кусок киноистории
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.