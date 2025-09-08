Юрист предупредил о рисках запрета вейпов в Нижегородской области

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:10
Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Планы властей Нижегородской области по запрету электронных сигарет могут иметь негативные последствия и создать правовые проблемы. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил председатель Московской коллегии адвокатов "Князев и партнёры" Андрей Князев.

Вейп
Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вейп

"Проведение экспериментов над жителями Нижегородской области по запрету электронных сигарет вызывает не только блок этических вопросов о свободе выбора совершеннолетних граждан страны и сложных юридических (например, о единой правовой и экономической матрице субъектов федерации), но и конкретных практических шагах", — отметил юрист.

По словам эксперта, отсутствие убедительных научных данных о пользе полного запрета вейпов делает крайне затруднительной выработку правовой базы даже для пилотного проекта в одном регионе. Это потребует значительных изменений в федеральном законодательстве и детально проработанного предложения от региона.

Князев призвал власти Нижегородской области провести масштабное изучение общественного мнения по данному вопросу, подчеркнув важность выбора людей.

"Большинство международных исследований показывают: куда эффективнее работают системные меры — информирование, просвещение, ограничение рекламы и строгий контроль доступа несовершеннолетних", — пояснил эксперт.

В качестве положительного примера адвокат привел опыт США, где после запуска образовательных кампаний и ужесточения правил продаж доля школьников, регулярно использующих электронные сигареты, снизилась с 7,7% до 5,9% всего за год. Аналогичная динамика наблюдалась и в европейских странах, где делалась ставка на профилактику и контроль качества продукции.

По мнению Князева, опыт полных запретов демонстрирует обратный эффект. "Спрос не исчезает, а уходит в тень. Легальные товары вытесняются контрафактом без контроля качества, возрастает риск для здоровья, сокращаются налоговые поступления, усиливаются криминальные сети", — предупредил юрист.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
