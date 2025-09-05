Юрий Слюсарь: Ростовская область сделает ставку на высокотехнологичное производство и инвестиции для пополнения бюджета

Ростовская область продолжит укреплять экономику за счёт развития высокотехнологичных производств и локализации промышленных цепочек на территории региона.

Фото: Пресс-служба врио губернатора Ростовской области Врио губернатора Юрий Слюсарь на форуме Стратегия 2030 в Ростове-на-Дону

Об этом заявил врио губернатора Юрий Слюсарь на форуме "Стратегия 2030", который прошёл 4 сентября в Ростове-на-Дону. В форуме приняли участие представители всех муниципалитетов региона — более тысячи человек. Участники подвели итоги общественного обсуждения предложений по обновлению стратегии развития области до 2030 года.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что для достижения стратегических целей региону необходима устойчивая экономическая база и сбалансированное распределение ресурсов.

"Важно найти баланс: выполнять обязательства перед жителями и одновременно поддерживать развитие предприятий в самых разных отраслях", — отметил он.

Глава региона предложил повысить плановые показатели валового регионального продукта с 3,8 до 4,6 трлн рублей, а объём инвестиций в основной капитал — с 863 млрд до не менее чем 1 трлн рублей.

"К 2030 году ставим амбициозные цели", — заявил Слюсарь.

Он уточнил, что ключевые источники роста бюджета — это предприятия, выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью. Власти намерены отказаться от так называемых "низких переделов" и сосредоточиться на поддержке полного производственного цикла в области.

Такой подход, по словам Слюсаря, обеспечит не только рост доходов бюджета, но и создание новых рабочих мест, продвижение региона на внешних рынках и приближение к технологическому суверенитету.

В рамках новой экономической политики летом в структуре правительства региона было создано отдельное управление, которое займётся поиском дополнительных источников дохода в бюджет. Его задачи — работа с задолженностями, оценка финансовой устойчивости предприятий и малого бизнеса. Это, по словам главы региона, позволит стабилизировать бюджетное планирование на годы вперёд.

Юрий Слюсарь также заявил, что регион продолжит активную работу с инвесторами. Он подчеркнул, что главная задача власти — создавать комфортные условия для бизнеса, упрощая бюрократические процедуры, сокращая сроки подключения к инфраструктуре, содействуя в решении административных вопросов, включая предоставление земельных участков.

"При этом мы вправе рассчитывать, что и действующие предприятия, и инвесторы будут зарегистрированы в Ростовской области и платить весь объем налогов в наш областной бюджет", — заявил он.

Напомним, инициатива по обновлению стратегии была озвучена Юрием Слюсарем в апреле 2024 года. Её цель — отразить новые направления национальных проектов и реальные запросы жителей региона. В течение лета в области прошли стратегические сессии с участием более 12 тысяч человек, собравшие свыше 16 тысяч идей. Сейчас предложения анализируют профильные министерства. Они будут учтены при доработке стратегии и формировании бюджета на ближайшие три года.