Тотальная слежка за мигрантами: вот для чего создан сервис Амина

0:53 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

В Москве и Подмосковье начали эксперимент по тотальному учету мигрантов, через приложение будут следить за тем, где они находятся.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Строители мигранты

Название разработки — "Амина". Приложение должны будут установить все мигранты на территории Московского региона. Этот сервис создали для тех иностранных граждан, которые приехали в безвизовом порядке на заработки.

"Амина" будет собирать информацию о местонахождениях пользователя. Если данные не будут обновляться более трех рабочих дней, пользователю придет уведомление о необходимости подтвердить адрес проживания или сообщить о смене места жительства.

Устанавливать приложение обяжут граждан из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины, сообщает KP. RU.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение) — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.

