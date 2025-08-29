Путин ликвидирует слабые звенья: Кремль усиливает хватку на Западе

Президент России Владимир Путин утвердил документ, направленный на реорганизацию структуры администрации главы государства, о чем свидетельствует информация, размещенная на официальном портале правовых актов.
Согласно указу, в целях повышения эффективности работы администрации создано новое подразделение — Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. В то же время принято решение ликвидировать два других управления: одно занималось межрегиональными и культурными связями с зарубежными странами, а второе отвечало за вопросы приграничного взаимодействия.
Новые изменения в структуре администрации вступили в силу с момента подписания указа, то есть с сегодняшнего дня.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.
