Путин ликвидирует слабые звенья: Кремль усиливает хватку на Западе

Президент России Владимир Путин утвердил документ, направленный на реорганизацию структуры администрации главы государства, о чем свидетельствует информация, размещенная на официальном портале правовых актов.

Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Путин

Согласно указу, в целях повышения эффективности работы администрации создано новое подразделение — Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. В то же время принято решение ликвидировать два других управления: одно занималось межрегиональными и культурными связями с зарубежными странами, а второе отвечало за вопросы приграничного взаимодействия.

Новые изменения в структуре администрации вступили в силу с момента подписания указа, то есть с сегодняшнего дня.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

