2:38
Россия » Поволжье » Казань

В Казани приняли решение возродить деятельность Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ), который в последние годы не проявлял заметной активности. Материал об этом публикует EADaily.

Казань
Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Казань

Последним громким шагом этой организации шесть лет назад стало выступление против возведения мемориального комплекса, посвящённого вхождению Астраханского ханства в состав Московского государства.

Ранее ВФТМ активно поддерживал инициативы, направленные на укрепление позиций татарской культуры, включая обязательное изучение татарского языка в школах республики. Эта практика была прекращена только после вмешательства главы государства Владимира Путина.

В текущем году в столице Татарстана запланировано проведение IX съезда ВФТМ, который станет частью более крупного мероприятия — форума "Милләт җыены", организованного Всемирным конгрессом татар (ВКТ), ещё одной структурой, ориентированной на национальные интересы.

Как отметил нынешний руководитель ВФТМ Райнур Хасанов в беседе с местным изданием, в этом году форум "Милләт җыены" будет организован в обновлённом формате. В его рамках пройдут сразу четыре тематических мероприятия: Всемирный форум татарской молодежи, Форум татарских женщин, а также форумы, посвящённые краеведам, историкам и представителям татарских общественных организаций из регионов России и зарубежья. Напомним, что предыдущий лидер ВФТМ Табрис Яруллин покинул пост и перешёл на работу сначала в Национальную библиотеку, а затем в сферу торговли.

Из материалов интервью, опубликованного в одном из казанских изданий, следует, что цели ВФТМ остаются прежними: объединение татарской молодёжи по всему миру в рамках тюркской солидарности, а также усилия по сохранению татарского языка и национальной идентичности. При этом в тексте не упоминаются общероссийские молодёжные проекты или поддержка специальной военной операции.

Хасанов также рассказал, что в прошлом году организация провела онлайн-встречу из турецкого города Анталья, в ходе которой представители зарубежных татарских сообществ совместно работали над текстом на татарском языке. Он подчеркнул, что важность подобных мероприятий заключается не в количестве участников, а в постепенном расширении аудитории, что, по его мнению, является ключевой частью стратегии организации.

Уточнения

Татарста́н — субъект Российской Федерации, республика в её составе. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
