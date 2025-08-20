Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Секретное оружие СССР, которое до сих пор пугает Запад

Путин раскрыл истинную роль атомной отраслио время ее 80-ти летия
0:58
Россия

Президент России Владимир Путин в своём обращении по случаю 80-летия атомной отрасли подчеркнул, что её создание стало важнейшим этапом в истории страны, оказав значительное влияние на развитие оборонно-промышленного комплекса, а также на укрепление национальной безопасности и достижение стратегического равновесия с другими державами.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Текст поздравления был размещён на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что запуск атомной отрасли в 1945 году ознаменовал собой выдающийся прорыв в области науки и техники. По его словам, это достижение заложило основу для прогресса в различных сферах, включая экономику, энергетику и медицину.

Кроме того, он указал, что отрасль сыграла ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны и поддержании её позиций на мировой арене.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
