Президент России Владимир Путин в своём обращении по случаю 80-летия атомной отрасли подчеркнул, что её создание стало важнейшим этапом в истории страны, оказав значительное влияние на развитие оборонно-промышленного комплекса, а также на укрепление национальной безопасности и достижение стратегического равновесия с другими державами.
Текст поздравления был размещён на официальном сайте Кремля.
Глава государства отметил, что запуск атомной отрасли в 1945 году ознаменовал собой выдающийся прорыв в области науки и техники. По его словам, это достижение заложило основу для прогресса в различных сферах, включая экономику, энергетику и медицину.
Кроме того, он указал, что отрасль сыграла ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны и поддержании её позиций на мировой арене.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.