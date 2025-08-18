Москвичам пора доставать осеннюю одежду: в столице похолодает до +16 градусов, но жара еще вернётся

Москвичей ждёт резкое похолодание до +16 градусов

1:15 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

Осенняя погода придет в Москву намного раньше 1 сентября, уже на этой неделе, прогнозируют в Гидрометцентре России. Погода будет на 3-4°C холоднее, чем должна быть в этих числах, и больше соответствует климатическим нормам начала сентября.

Фото: unsplash.com by Alexander Smagin is licensed under Free to use under the Unsplash License Москва

19 августа в Москве потеплеет до +18…+20°C. 20-24 августа днем будет не выше +20…+21°C, по ночам около +10. Дожди будут идти местами каждый день.

"Особенно дождливым будет конец недели. В Москве за 7 дней выпадет до 73 мм осадков — по 7 ведер воды на каждый квадратный метр. Получается, за предстоящую неделю с неба выльется в полтора раза больше воды, чем за первую половину месяца", — отметили синоптики центра погоды "Фобос".

Однако несколько знойных дней все еще будет у москвичей этим летом. В последних числах августа в Москву пройдёт жара. Будет от +25 до +30°C. Теплыми будут и первые дни сентября, сообщает KP. RU.

Уточнения

Пого́да — совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.