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Татарстан выиграл битву за язык: начнется преподавание родных языков в школах

Татарстан сыграл ключевую роль в сохранении родных языков
3:10
Россия » Поволжье » Казань

Министерство просвещения России сообщило, что количество часов, отведённых на изучение языков народов страны в школах, останется неизменным.

Казань
Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Казань

Об этом говорится в официальном заявлении ведомства. Материал об этом публикует inkazan.ru.

В октябре 2024 года был подготовлен объёмный документ на две тысячи страниц, который охватывал множество аспектов школьного образования. В частности, предлагалось заменить термин "буллинг" на "насилие в школе", а также пересмотреть подходы к изучению языков народов России.

Среди ключевых инициатив было предложение переименовать предмет "Родной язык" в "Язык народа Российской Федерации" и сократить время на его изучение с двух часов в неделю до одного.

Проект приказа был размещён на портале нормативных актов 25 апреля, однако в Татарстане на него обратили внимание лишь в июле. Глава Госсовета республики отметил, что дальнейшее промедление в решении этого вопроса становится всё более затруднительным. Депутаты регионального парламента также выражали недовольство предложенными изменениями, а руководитель министерства образования Татарстана заверил, что компромисс с федеральными властями будет достигнут.

В результате активного обсуждения республике удалось сохранить прежнее название предмета — "Родной язык". Однако многие отмечали, что важнее не название, а качество преподавания и уровень знаний, которые получают школьники.

Согласно последнему заявлению Минпросвещения, с 1 сентября количество часов на изучение языков народов страны останется прежним — два часа в неделю. При этом для первоклассников один из этих часов, по рекомендации Роспотребнадзора, будет переведён в формат внеурочной деятельности.

Министр просвещения подчеркнул, что ведомство считает важным сохранять и поддерживать языковое разнообразие в рамках образовательного процесса. Также было отмечено, что работа над созданием учебных материалов и повышением квалификации педагогов будет продолжена.

Вопрос сокращения часов вызвал особую озабоченность в регионах, так как это могло привести к уменьшению числа учителей. Глава Госсовета Татарстана, в частности, указывал на эту проблему, добавляя, что сам он до 45 лет не владел родным татарским языком, но это не помешало ему добиться успеха.

Параллельно с переговорами с федеральным министерством в Татарстане развернулась активная общественная дискуссия. В центре внимания оказалась помощник президента России, которая ранее представляла интересы республики в Госдуме.

Её обвиняли в попытках ограничить изучение языков народов страны. В ответ она заявила, что не может относиться серьёзно к тем, кто выступает против русского языка, используя при этом только его. Она также добавила, что не испытывает обиды, но чувствует глубокое разочарование.

Уточнения

Татарста́н — субъект Российской Федерации, республика в её составе. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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