Исследования, проведённые специалистами РАНХиГС, выявили тревожную тенденцию: небольшие города, расположенные на севере России, стремительно теряют жителей и возможности для трудоустройства.
Об этом сообщают журналисты издания karelinform.ru, ссылаясь на данные академии.
Согласно выводам, под угрозой исчезновения находятся 129 малых населённых пунктов страны, и это может произойти уже в ближайшем будущем. Среди наиболее уязвимых мест называют Кемь и Медвежьегорск, расположенные в Карелии.
На сегодняшний день в этих городах проживает около 3,4 миллиона человек, однако за последнее десятилетие их численность сократилась на 314 тысяч. Основными факторами, способствующими этому, называют массовый отъезд людей, уменьшение числа рабочих мест и упадок в сфере малого предпринимательства.
Для спасения 106 таких территорий уже начали разрабатывать специальные программы, включающие меры по улучшению инфраструктуры и привлечению инвестиций. В текущем году на реализацию этих инициатив из бюджета выделили 4 миллиарда рублей.
Росси́йская акаде́мия наро́дного хозя́йства и госуда́рственной слу́жбы при Президенте Росси́йской Федера́ции — российское высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.