России грозит карта мёртвых городов: названы самые уязвимые места

Исследование РАНХиГС: Карелия в числе регионов с исчезающими городами

1:18 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Петрозаводск

Исследования, проведённые специалистами РАНХиГС, выявили тревожную тенденцию: небольшие города, расположенные на севере России, стремительно теряют жителей и возможности для трудоустройства.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Карелия

Об этом сообщают журналисты издания karelinform.ru, ссылаясь на данные академии.

Согласно выводам, под угрозой исчезновения находятся 129 малых населённых пунктов страны, и это может произойти уже в ближайшем будущем. Среди наиболее уязвимых мест называют Кемь и Медвежьегорск, расположенные в Карелии.

На сегодняшний день в этих городах проживает около 3,4 миллиона человек, однако за последнее десятилетие их численность сократилась на 314 тысяч. Основными факторами, способствующими этому, называют массовый отъезд людей, уменьшение числа рабочих мест и упадок в сфере малого предпринимательства.

Для спасения 106 таких территорий уже начали разрабатывать специальные программы, включающие меры по улучшению инфраструктуры и привлечению инвестиций. В текущем году на реализацию этих инициатив из бюджета выделили 4 миллиарда рублей.

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