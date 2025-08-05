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России грозит карта мёртвых городов: названы самые уязвимые места

Исследование РАНХиГС: Карелия в числе регионов с исчезающими городами
1:18
Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Исследования, проведённые специалистами РАНХиГС, выявили тревожную тенденцию: небольшие города, расположенные на севере России, стремительно теряют жителей и возможности для трудоустройства.

Карелия
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Карелия

Об этом сообщают журналисты издания karelinform.ru, ссылаясь на данные академии.

Согласно выводам, под угрозой исчезновения находятся 129 малых населённых пунктов страны, и это может произойти уже в ближайшем будущем. Среди наиболее уязвимых мест называют Кемь и Медвежьегорск, расположенные в Карелии.

На сегодняшний день в этих городах проживает около 3,4 миллиона человек, однако за последнее десятилетие их численность сократилась на 314 тысяч. Основными факторами, способствующими этому, называют массовый отъезд людей, уменьшение числа рабочих мест и упадок в сфере малого предпринимательства.

Для спасения 106 таких территорий уже начали разрабатывать специальные программы, включающие меры по улучшению инфраструктуры и привлечению инвестиций. В текущем году на реализацию этих инициатив из бюджета выделили 4 миллиарда рублей.

Уточнения

Росси́йская акаде́мия наро́дного хозя́йства и госуда́рственной слу́жбы при Президенте Росси́йской Федера́ции — российское высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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