Михаил Дегтярев о реконструкции Дворца спорта в Ростовской области: "Качественно и с опережением графика"

2:23 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев, приехавший в Ростовскую область с рабочим визитом, посетил вместе с врио губернатора региона Юрием Слюсарем областное училище олимпийского резерва, а также оценил ход работ по реконструкции Дворца спорта.

Фото: donland.ru by Фото правительства Ростовской области Михаил Дегтярев и Юрий Слюсарь

Министр отметил, что ремонтные работы во Дворце спорта проводят качественно и с опережением графика. Также он напомнил, что капитальный ремонт в здании не проводился с 1967 года. Планируется, что обновленное здание откроет свои двери в сентябре.

Особое внимание на встрече министра и врио губернатора уделили вовлечению молодых людей в спорт. Юрий Слюсарь уточнил, что рядом с Дворцом спорта будет оборудована площадка для уличных видов спорта. Министр высоко оценил эту задумку, отметив, что площадка станет "магнитом" для активной молодежи.

"Я уверен, здесь новые звёздочки у вас родятся, тем более что в рамках Олимпийских игр идёт сейчас включение новых дисциплин", — отметил Михаил Дегтярев.

В манеже областного училища чиновники побывали на тренировке женской гандбольной команды "Ростов-Дон". Спортсменки поблагодарили за созданные комфортные условия, которые позволяют заниматься любимым видом спорта.

Объект был построен за счет федеральных и областных средств в 2022 году и подходит для тренировок по 17 видам спорта. На территории манежа расположены игровая зона на 2400 кв. метров, зал с тренажерами, раздевалки и трибуны на 2700 зрителей. Площадка используется как для тренировок, так и для соревнований, в том числе международных по гандболу.

В ходе визита министра спорта в Ростовскую область не обошлось и без наград. 29 человек получили звание "Мастер спорта России". Кроме того, Михаил Дегтярев вручил более 30 дончанам знак отличия ГТО.

Министр отметил, что Ростовская область, судя по вовлеченности местных жителей, остается спортивным регионом и одним из лидеров по центрам тестирования ГТО. Дончане демонстрируют впечатляющие результаты по сдаче нормативов.

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