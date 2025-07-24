Москвичей ждёт стабильность: вот что будет с погодой в столице в августе

В столице закончилось тропические ливни, а какой погода будет в августе, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.
По её словам, кратковременные дожди разной интенсивности будут идти до четверга включительно.
26 июля дождя не будет. В субботу и воскресенье ожидается сухая, солнечная погода, с дневной температурой +25…+28℃.
В конце июля или первых числах августа температура еще может достигнуть +30℃. В начале следующей недели в Москву придет еще более теплый воздух, чем в выходные дни, пишет KP. RU.
Температура воздуха дойдет до +30℃ при ярком солнце.
Август же по погоде будет ровный, умеренный, с превышением температурной нормы на 0,5-1℃ выше нормы.
Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.
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