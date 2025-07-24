Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этикет в поездах: 7 ошибок, которые совершают пассажиры — совет эксперта
Юрист Адамс: выезд на встречную полосу может быть оправдан крайней необходимостью
Надежды на жизнь на K2-18b. Что на самом деле говорят новые данные
Правила безопасности при использовании микроволновки: что важно помнить перед разогревом
Аврора Киба прокомментировала многомиллиардное состояние матери на фоне отношений с Лепсом
Обогрев заднего стекла помогает бороться с конденсатом
Немцы начнут разрабатывать новых шпионов-насекомых
Трамп: Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в экономику США
Жим гири и тяга в наклоне: базовые упражнения для улучшения баланса и силы — тренеры

Москвичей ждёт стабильность: вот что будет с погодой в столице в августе

Какой погоды ждать в Москве после тропических ливней, рассказал синоптик
0:53
Россия » Центр » Москва

В столице закончилось тропические ливни, а какой погода будет в августе, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

дети в жару
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дети в жару

По её словам, кратковременные дожди разной интенсивности будут идти до четверга включительно.

26 июля дождя не будет. В субботу и воскресенье ожидается сухая, солнечная погода, с дневной температурой +25…+28℃.

В конце июля или первых числах августа температура еще может достигнуть +30℃. В начале следующей недели в Москву придет еще более теплый воздух, чем в выходные дни, пишет KP. RU.

Температура воздуха дойдет до +30℃ при ярком солнце.

Август же по погоде будет ровный, умеренный, с превышением температурной нормы на 0,5-1℃ выше нормы.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток Игорь Буккер Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Какой погоды ждать в Москве после тропических ливней, рассказал синоптик
В Бразилии запретили свободное содержание питбулей и их производных — указ вступил в силу
Учителя начальных классов рискуют потерять работу: почему учеников становится все меньше
Бессмертные существа на нашей планете: учёные уверяют, что на Земле есть такие
Как извлекать из лунной пыли воду, воздух и ракетное топливо, раскрыли учёные
Секреты собачьего зрения: как собаки видят в темноте и почему не узнают лица
Китайские авто вытеснили отечественные с рынка: их импорт в России упал на 63%
Как приготовить жареное мясо с картофелем по-грузински: секреты от кулинаров
Производители автомобилей рекомендуют АИ-92 или АИ-95 для большинства моделей
Новые дополнительные поезда ФПК между Москвой и Санкт-Петербургом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.