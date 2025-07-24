Москвичей ждёт стабильность: вот что будет с погодой в столице в августе

Какой погоды ждать в Москве после тропических ливней, рассказал синоптик

0:53 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

В столице закончилось тропические ливни, а какой погода будет в августе, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дети в жару

По её словам, кратковременные дожди разной интенсивности будут идти до четверга включительно.

26 июля дождя не будет. В субботу и воскресенье ожидается сухая, солнечная погода, с дневной температурой +25…+28℃.

В конце июля или первых числах августа температура еще может достигнуть +30℃. В начале следующей недели в Москву придет еще более теплый воздух, чем в выходные дни, пишет KP. RU.

Температура воздуха дойдет до +30℃ при ярком солнце.

Август же по погоде будет ровный, умеренный, с превышением температурной нормы на 0,5-1℃ выше нормы.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.