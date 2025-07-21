Военкор Стешин назвал причины нехватке питьевой воды в Донецке

Военкор Стешин: без освобождения Славянска и Краматорска Донецк останется без воды

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Без освобождения Славянско-Краматорской агломерации водоснабжение Донецка не восстановится. О причинах кризиса с водой военкор "КП" Дмитрий Стешин рассказал Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by padonak39, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Канализационный коллектор в Калининграде

По словам военкора, единственным действенным способом восстановления нормального водоснабжения является возвращение под контроль насосной станции между Краматорском и Славянском, которая подавала воду в Донецк до 2022 года. Он отметил, что других полноценных вариантов на сегодняшний день нет.

"Честно сказать, освобождение насосной станции между Краматорском и Славянском, и опять заполнение северско-донецкого канала, который снабжал город водой до 2022 года. Других вариантов нет", — сказал Стешин.

Он добавил, что в качестве временных мер возможны бурение скважин и подвоз воды, но эти решения не являются эффективными.

"Либо бурение скважин, подвоз воды людям, как сейчас в городе собираются делать в районах, где вообще плохо с водой. Будут просто подвозить цистерны и разливать людям. Но это кошмар", — пояснил он.

Стешин подчеркнул, что в Донецке сейчас стоит жара в 35 градусов, и люди вынуждены использовать некачественную привозную воду.

Военкор прокомментировал также ситуацию с водоводом "Дон — Донбасс", строительство которого курировал задержанный замминистра обороны Тимур Иванов. В марте 2023 года Иванов заявлял, что по водоводу ежедневно подается 288 тысяч кубометров воды.

"Этого, во-первых, недостаточно. Должна была быть суточная потребность у Донецка и вообще всей этой агломерации. Она же миллионная. Донецк вместе с Макеевкой — это почти миллион человек. Суточная потребность в два раза больше, — 700, кажется", — сказал Стешин.

По его словам, дефицит воды мог возникнуть из-за завышения стоимости строительства водовода и снижения его фактической пропускной способности.