Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Популярные оттенки и техники летнего маникюра 2025 — обзор мастеров
Тренер Оборин: ходьба на ягодицах укрепляет мышцы и улучшает кровообращение
Эффективное средство для очистки раковины от известкового налёта — состав и способ применения
Mercedes-Benz снижает цены на модели EQ в США и прекращает их производство
Психолог Наумова: жара снижает концентрацию и повышает раздражительность
Университет Дублина выяснил, что ирландские мегалиты не были семейными гробницами
Алексей Курочкин назвал условие, при котором антивирус бесполезен на смартфоне
Козельск — город воинской славы с древними храмами, мемориалами и усадьбами
В России в квитанциях ЖКХ может появиться отдельная строка за текущий ремонт

Военкор Стешин назвал причины нехватке питьевой воды в Донецке

Военкор Стешин: без освобождения Славянска и Краматорска Донецк останется без воды
2:11
Россия

Без освобождения Славянско-Краматорской агломерации водоснабжение Донецка не восстановится. О причинах кризиса с водой военкор "КП" Дмитрий Стешин рассказал Pravda.Ru.

Канализационный коллектор в Калининграде
Фото: commons.wikimedia.org by padonak39, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Канализационный коллектор в Калининграде

По словам военкора, единственным действенным способом восстановления нормального водоснабжения является возвращение под контроль насосной станции между Краматорском и Славянском, которая подавала воду в Донецк до 2022 года. Он отметил, что других полноценных вариантов на сегодняшний день нет.

"Честно сказать, освобождение насосной станции между Краматорском и Славянском, и опять заполнение северско-донецкого канала, который снабжал город водой до 2022 года. Других вариантов нет", — сказал Стешин.

Он добавил, что в качестве временных мер возможны бурение скважин и подвоз воды, но эти решения не являются эффективными.

"Либо бурение скважин, подвоз воды людям, как сейчас в городе собираются делать в районах, где вообще плохо с водой. Будут просто подвозить цистерны и разливать людям. Но это кошмар", — пояснил он.

Стешин подчеркнул, что в Донецке сейчас стоит жара в 35 градусов, и люди вынуждены использовать некачественную привозную воду.

Военкор прокомментировал также ситуацию с водоводом "Дон — Донбасс", строительство которого курировал задержанный замминистра обороны Тимур Иванов. В марте 2023 года Иванов заявлял, что по водоводу ежедневно подается 288 тысяч кубометров воды.

"Этого, во-первых, недостаточно. Должна была быть суточная потребность у Донецка и вообще всей этой агломерации. Она же миллионная. Донецк вместе с Макеевкой — это почти миллион человек. Суточная потребность в два раза больше, — 700, кажется", — сказал Стешин.

По его словам, дефицит воды мог возникнуть из-за завышения стоимости строительства водовода и снижения его фактической пропускной способности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома

Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.

Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
Популярные оттенки и техники летнего маникюра 2025 — обзор мастеров
Тренер Оборин: ходьба на ягодицах укрепляет мышцы и улучшает кровообращение
Эффективное средство для очистки раковины от известкового налёта — состав и способ применения
Mercedes-Benz снижает цены на модели EQ в США и прекращает их производство
Психолог Наумова: жара снижает концентрацию и повышает раздражительность
Университет Дублина выяснил, что ирландские мегалиты не были семейными гробницами
Алексей Курочкин назвал условие, при котором антивирус бесполезен на смартфоне
Козельск — город воинской славы с древними храмами, мемориалами и усадьбами
Военкор Стешин: без освобождения Славянска и Краматорска Донецк останется без воды
В России в квитанциях ЖКХ может появиться отдельная строка за текущий ремонт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.