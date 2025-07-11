Жара спешит покинуть Центральную Россию: что начнется уже в понедельник

Синоптик Старков: аномальная жара в Москве закончится в конце недели

1:17 Your browser does not support the audio element. Россия Центр

Пик жары в Москве закончится уже в понедельник, и температура вернется к комфортным значениям. Об этом Pravda.Ru рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

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Несмотря на то, что жара в Центральной России достигла рекордных показателей, в ней есть и положительные стороны. По словам Старкова, во-первых, она первая в сезоне и придает лету его подлинный характер.

Он добавил, что пришедший воздух был сухим и поступил с юго-востока, из степных районов Заволжья. Благодаря этому жара переносится легче, чем в условиях повышенной влажности.

Метеорлог также подчеркнул, что жаркая погода не задержится надолго.

"Как я уже отметил, жара продлится недолго. Буквально с понедельника температура уйдет от плюс 30 и всю следующую неделю будет держаться на уровне комфортных значений — около 25 градусов", — рассказал Старков.

Он добавил, что благодаря короткому сроку аномального зноя инфраструктура не успеет сильно прогреться. Это, в свою очередь, поможет избежать переутомления и дискомфорта у населения.

"Без этой жары лето не было бы летом", — резюмировал метеоролог.