Россия дождётся жару: европейский зной придёт неожиданно в июле

Жаркая погода вернется в Россию во второй половине июля.
Урал, Сибирь и Дальний Восток почувствуют температуру выше нормы. В Центральной России возможны только кратковременные "отголоски" европейского зноя: тёплый воздух быстро сменится более прохладным и влажным, пишет KP. RU.
Столица все еще утопает в дождях и мерзнет при осенней погоде, а вот Париж задыхается от +39°C.
Реактор на АЭС Golftech на юго-западе Франции остановлен из-за ожидаемого повышения температуры реки Гаронна, которая снабжает станцию охлаждающей водой.
Зной — сильный жар от раскаленного солнцем воздуха.
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Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.