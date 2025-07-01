Россия дождётся жару: европейский зной придёт неожиданно в июле

Жаркая погода вернется в Россию во второй половине июля.

Фото: commons.wikimedia by By Skitterphoto from Pixabay, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ небо, тёмные облака, солнечные лучи, погода

Урал, Сибирь и Дальний Восток почувствуют температуру выше нормы. В Центральной России возможны только кратковременные "отголоски" европейского зноя: тёплый воздух быстро сменится более прохладным и влажным, пишет KP. RU.

Столица все еще утопает в дождях и мерзнет при осенней погоде, а вот Париж задыхается от +39°C.

Реактор на АЭС Golftech на юго-западе Франции остановлен из-за ожидаемого повышения температуры реки Гаронна, которая снабжает станцию охлаждающей водой.

Уточнения

Зной — сильный жар от раскаленного солнцем воздуха.



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