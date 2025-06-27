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Юрий Слюсарь: Ростовская область — центр макрорегиона Приазовье

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Таганроге начал работу студенческий слет "Будущее Приазовья", собравший в кампусе Южного федерального университета более 100 учащихся вузов юга России, Воронежской и Московской областей, а также экспертов, политиков и представителей бизнес-сообщества с целью обсуждения социально-экономического развития прилегающих к Азовскому морю регионов. Участники представят проекты развития макрорегиона в таких стратегических направлениях, как транспорт, экология и промышленность, АПК, туризм и культура, наука.

Студенческий слет "Будущее Приазовья"
Фото: www.donland.ru by Фото правительства Ростовской области
Студенческий слет "Будущее Приазовья"

Форум открылся пленарным заседанием "Пространственное развитие Приазовья: вызовы и перспективы", на котором спикером выступил в том числе и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Политик в первую очередь подчеркнул важность совместного развития потенциала каждой территории.

"Объективно Ростовская область — центр этого макрорегиона. Административный, экономический, транспортный, туристический, еще и образовательный. В то же время нет и не может быть какой-то конкуренции между регионами Приазовья. Все наши программы должны иметь комплексный и совместный характер — только так они будут давать результат", — подчеркнул политик.

Глава ДНР Денис Пушилин, один из спикеров форума, тут же нашел применение такому подходу, предложив создать в Приазовье аналог Золотого кольца. Для этого все регионы, соприкасающиеся с Азовским морем, должны развиваться как единый организм, дополняя друг друга в рамках туристического кластера.

Сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин одним из ключевых направлений развития Приазовья обозначил человеческий капитал — в основном это молодежь, которая заинтересована в том, чтобы найти в родном крае потенциал для собственного роста. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков добавил, что именно площадка форума позволит молодым людям заявить о себе, приняв участие в развитии регионов Приазовья. Он отметил, что юное поколение должно быть заинтересовано в том, чтобы участвовать в определении будущего своего родного края, а также в реализации перспективных проектов.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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