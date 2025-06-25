Москвичам будет жарко: температура в городе начнет приближаться к 25 градусам в начале июля

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Дожди и грозы в начале июля должны закончиться в Москве. К началу июля температура в столице поднимется до 25 градусов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьёт воду

Дневная температура в столичном регионе до конца июня будет в пределах +20 градусов, также прогнозируются дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В четверг будет усиление ветра, после осадков не будет.

"Есть обнадеживающие прогнозы о температуре в Москве. Начиная с 3 июля, будет период, когда температура будет приближаться к 25-градусной отметке, около 22-24", — добавил синоптик.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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