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Топ-5 уникальных животных России, которых можно встретить в дикой природе

1:18
Россия

Россия — одна из самых богатых по биологическому разнообразию стран. В её лесах, горах и тундрах живут животные, которых не встретишь больше нигде.

Амурский тигр (40220007525)
Фото: commons.wikimedia.org by Anna Novikova from Budva, Montenegro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Амурский тигр (40220007525)

Представляем топ-5 уникальных представителей фауны, которых можно увидеть только в российских природных зонах.

1. Амурский тигр

Самая редкая большая кошка в мире. Обитает в Приморье и на Дальнем Востоке. Занесён в Красную книгу.

2. Снежный барс (ирбис)

Редкий хищник, обитающий в горах Алтая и Саян. Настоящий символ дикого и недоступного мира.

3. Русская выхухоль

Реликтовое млекопитающее с необычной внешностью. Встречается в центральных водоёмах России, ведёт полуводный образ жизни.

4. Сибирский журавль (стерх)

Белоснежная птица, символ спасения редких видов. Гнездится в Ямало-Ненецком автономном округе.

5. Камчатский бурый медведь

Крупнейший представитель своего рода. Его можно встретить на Камчатке, особенно у нерестящихся рек.

Вывод: Россия — настоящий заповедник редких животных, которые нуждаются в охране и бережном отношении.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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