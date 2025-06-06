Топ-5 уникальных животных России, которых можно встретить в дикой природе

Россия — одна из самых богатых по биологическому разнообразию стран. В её лесах, горах и тундрах живут животные, которых не встретишь больше нигде.
Представляем топ-5 уникальных представителей фауны, которых можно увидеть только в российских природных зонах.
1. Амурский тигр
Самая редкая большая кошка в мире. Обитает в Приморье и на Дальнем Востоке. Занесён в Красную книгу.
2. Снежный барс (ирбис)
Редкий хищник, обитающий в горах Алтая и Саян. Настоящий символ дикого и недоступного мира.
3. Русская выхухоль
Реликтовое млекопитающее с необычной внешностью. Встречается в центральных водоёмах России, ведёт полуводный образ жизни.
4. Сибирский журавль (стерх)
Белоснежная птица, символ спасения редких видов. Гнездится в Ямало-Ненецком автономном округе.
5. Камчатский бурый медведь
Крупнейший представитель своего рода. Его можно встретить на Камчатке, особенно у нерестящихся рек.
Вывод: Россия — настоящий заповедник редких животных, которые нуждаются в охране и бережном отношении.
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