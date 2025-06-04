Курбан-байрам: почему обряд жертвоприношения вызывает столько вопросов? Ответ имама

1:39 Your browser does not support the audio element. Россия Сибирь Новосибирск

Курбан-байрам — это значимый исламский праздник, связанный с ритуалом жертвоприношения, который отмечается в честь завершения хаджа. В этот день мусульмане вспоминают историю жертвы пророка Ибрахима и совершают обряд, делясь мясом с теми, кто в этом нуждается.

Фото: commons.wikimedia.org by Klausvienresh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мечеть

Праздник приходится на 10-й день месяца Зуль-хиджа по исламскому лунному календарю. Поскольку исламский календарь короче солнечного примерно на 10-12 дней в году, дата его ежегодно смещается относительно григорианского календаря.

В текущем году Курбан-байрам пройдет с 5 по 9 июня. Для жителей России и Новосибирска, не исповедующих ислам, процесс жертвоприношения может показаться необычным или даже экзотичным, сообщает Om1 Новосибирск.

Имам Рафаэль Сулейманов рассказал о сути этого обряда.

"Ранее традиционно жертвоприношения совершали на территории мечети — это стало устоявшейся практикой, которую соблюдали из года в год. Исторически так и было. Однако в этом году было принято решение перенести ритуал за пределы города, на специально подготовленное место за его границами", — пояснил имам.

Также он отметил, что не обязательно выполнять жертвоприношение самостоятельно. Люди заранее заказывают его у специально обученных специалистов на имя конкретного человека, за которого совершается данное действие. После забоя животного его разделяют и в полдень собираются вместе для раздачи мяса нуждающимся.

Уточнения

Има́м (араб. إمام‎ — предводитель‎) — руководитель молитвы и духовное лицо, которое заведует мечетью.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.