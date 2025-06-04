Село против одного: как газопровод разрушил мечты жителя Удмуртии

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Житель села Норья, расположенного в Малопургинском районе Удмуртии, столкнулся с отказом в удовлетворении своего требования убрать газопровод, который проходит через его земельный участок. Новость об этом публикует udm-info.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

Об этом сообщили представители объединённой пресс-службы судебных органов региона, рассказав о деталях этого неординарного дела.

Мужчина настаивал на демонтаже внутрипоселкового наземного газопровода, утверждая, что труба мешает ему полноценно использовать землю. Он также указал, что приобрёл участок в возрасте 15 лет с согласия отца, будучи несовершеннолетним, и, следовательно, не мог в полной мере осознавать последствия своего решения.

Однако суд пришёл к выводу, что при покупке участка владелец не мог не заметить наличие газопровода и имел возможность отказаться от сделки, но не сделал этого. Было отмечено, что в возрасте 15 лет гражданин вправе приобретать имущество с согласия родителей, и в данном случае все формальности были соблюдены. Таким образом, оснований для оспаривания законности сделки не нашлось.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что удаление трубы с участка привело бы к временному отключению газоснабжения в домах других жителей села, что стало дополнительным аргументом против удовлетворения иска.

Малопургинский районный суд также принял во внимание отсутствие у истца доказательств того, что газопровод действительно препятствует использованию земли по назначению, и отклонил его претензии.

Не согласившись с решением, мужчина подал апелляцию, однако вышестоящая инстанция оставила вердикт районного суда без изменений, а жалобу истца — без удовлетворения, о чём сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Уточнения

Малопургинский район — административно-территориальная единица и упразднённое муниципальное образование (муниципальный район) в Удмуртской Республике Российской Федерации.

