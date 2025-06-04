Сибирь без удобств: деревня, которую забыли в 21 веке

2:17 Your browser does not support the audio element. Россия Сибирь Новосибирск

Жители деревни Издревая, расположенной неподалёку от Кольцово и Центра коллективного пользования "Скиф" в Новосибирской области, поделились с журналистами портала Om1 Новосибирск своими трудностями, связанными с отсутствием нормального водоснабжения и неразвитой инфраструктурой.

Фото: unsplash.com by Phoebe Strafford, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лес

По словам местных жителей, их условия жизни больше напоминают далёкое прошлое, чем современность с её передовыми технологиями. Они рассказали, что в деревне отсутствуют не только стабильное водоснабжение и качественные дороги, но и возникают перебои с электричеством.

Обещания провести газификацию, которые звучат уже два десятилетия, так и остаются нереализованными. Если с отсутствием газа и плохими дорогами люди ещё готовы мириться, то нехватка воды, по их мнению, является совершенно недопустимой проблемой.

Жители также отметили, что представители местной администрации заверили их в том, что работы по решению этих вопросов уже ведутся. Однако на деле ситуация остаётся критической, и люди сравнивают свою жизнь с существованием в пустыне.

Местные жители пожаловались, что из-за отсутствия воды они сталкиваются с серьёзными бытовыми трудностями. Например, приготовление пищи становится практически невозможным, стирка одежды возможна только в ночное время, да и то при условии, что вода вообще появится. Кроме того, у них нет возможности нормально помыться или полить огороды, что особенно важно в тёплое время года.

Одна из жительниц деревни сообщила журналистам, что проблемы с водой обостряются ежегодно с наступлением весны и лета. По её словам, в этот период вода либо полностью исчезает, либо подаётся тонкой струёй, что делает её использование крайне затруднительным.

Женщина также предоставила редакции ответ от администрации Новолуговского сельсовета, в котором было указано, что подрядная организация провела ремонтные работы на водонапорной скважине. Однако, несмотря на эти заверения, ситуация с водоснабжением так и не улучшилась, и с началом тёплого сезона проблемы возникают вновь.

Уточнения

Издревая — деревня в Новосибирском районе Новосибирской области России. Входит в состав Новолуговского сельсовета.

