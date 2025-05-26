Обратный билет аннулирован: Россия вводит черную метку для иностранных инвесторов

Государственная Дума неожиданно перенесла рассмотрение важного законопроекта на более поздний срок. Изначально запланированное на 28 мая второе чтение документа об особенностях обратного выкупа акций российских предприятий иностранными инвесторами теперь откладывается.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Об этом сообщил источник РИА Новости в ГД, уточнив, что точная дата нового рассмотрения пока не определена.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в парламент еще в ноябре 2020 года. Ко второму чтению его текст претерпел значительные изменения, направленные на ограничение прав инвесторов из недружественных государств.

Теперь документ четко прописывает механизмы, которые позволят российским компаниям защититься от обратного выкупа активов иностранцами, уже проданных ими местным гражданам, юридическим лицам или дружественным иностранным структурам.

Главная суть нововведения заключается в следующем: если иностранный инвестор после 24 февраля 2022 года продал свои акции или доли в российской компании, но оставил за собой право выкупа, новый владелец сможет в одностороннем порядке отказаться от исполнения этого обязательства.

Правда, для этого нужно соблюсти ряд условий. Например, если сделка была совершена по цене значительно ниже рыночной, срок действия права выкупа превышает три года, а с момента продажи прошло более двух лет.

В случае такого отказа право иностранца на обратный выкуп автоматически прекращается. Однако он сможет потребовать компенсацию — правда, не факт, что получит ее в полном объеме. Если ранее действия этого инвестора наносили ущерб компании или ставили под угрозу ее нормальное функционирование, суд вправе уменьшить сумму выплат или вовсе отказать в них.

Отдельный пункт законопроекта касается полномочий российских регулирующих органов. Им предоставляется право вводить запрет на выкуп активов иностранцами в исключительных случаях — когда компания играет ключевую роль в социально-экономическом развитии страны. Последствия будут теми же, что и при отказе покупателя: обратный выкуп станет невозможен.

Помимо этого, законопроект вносит изменения в сферу государственно-частного партнерства (ГЧП). Теперь документы, связанные с заключением таких соглашений (конкурсная документация, коммерческие предложения, протоколы заседаний и т. д.), можно использовать в проекте лишь в том случае, если это явно прописано в самом соглашении. Одностороннее изменение условий контракта на основании этих бумаг станет невозможным — это закрывает лазейки для манипуляций.

Еще одно важное нововведение касается так называемых экономически значимых организаций (ЭЗО). Законопроект упрощает и расширяет возможности прямого владения акциями таких компаний российскими гражданами и резидентами. Ранее эти активы часто находились в косвенном управлении — через иностранные холдинги.

Теперь же, по замыслу авторов документа, отечественные участники рынка смогут напрямую участвовать в управлении структурами, чьи иностранные владельцы столкнулись с ограничениями.

Параллельно дружественным иностранным лицам предоставляются аналогичные права. При этом в законопроекте есть любопытная деталь: информация о включении компании в реестр экономически значимых отныне может быть засекречена по решению правительства РФ. Очевидно, это сделано для защиты стратегически важных предприятий от нежелательного внимания.

Уточнения

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