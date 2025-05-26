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Великая упаковочная война: Россия берёт реванш у Азии

2:11
Россия

Президент России Владимир Путин провел встречу с предпринимателями, где обсуждалась одна из самых острых проблем отечественного бизнеса — конкуренция с азиатскими поставщиками упаковочных материалов.

упаковка для напитков
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
упаковка для напитков

Генеральный директор компании "Упаковочные системы" Александр Криволапов обратил внимание главы государства на то, что российские производители упаковки для молока, соков и других товаров испытывают серьёзные трудности в борьбе с компаниями из Индии, Китая и других азиатских стран.

По его словам, такая ситуация ставит под угрозу загрузку новых предприятий, которые сейчас активно строятся по всей России.

Максим Решетников, глава Минэкономразвития, добавил ложку дёгтя в эту дискуссию, напомнив о правилах Всемирной торговой организации (ВТО), которые ограничивают возможности Москвы по введению высоких пошлин на импорт упаковочных материалов из дружественных стран, в частности Индии и Китая. Согласно этим правилам, пошлина не может превышать 5% — цифра, которая не способна серьёзно защитить внутреннего производителя.

Владимир Путин, однако, не видит в этом тупик. По его мнению, существуют "тонкие механизмы", позволяющие поддержать российскую промышленность, не нарушая международных обязательств.

Путин призвал не горячиться, а спокойно и методично прорабатывать все доступные инструменты, чтобы достичь нужного результата. В качестве примера глава государства привёл автомобильную промышленность, где эффективным рычагом давления на иностранных конкурентов стал утилизационный сбор. Путин едко подметил, что крупные иностранные игроки искусно манипулируют правилами и цифрами, но это не должно останавливать Россию.

Особую актуальность этой проблеме придаёт недавнее событие: в апреле текущего года Путин дистанционно запустил работу нового предприятия в подмосковном Чехове, которое будет производить упаковку для длительного хранения напитков — прямую замену продукции ушедшей из России компании "ТетраПак".

Уточнения

Всеми́рная торго́вая организа́ция — интеграционная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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