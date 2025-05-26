Акцизный капкан: Путин раскрыл главный тормоз российской экономики

1:02 Your browser does not support the audio element. Россия

В Кремле назревает крупная экономическая реформа, которая может изменить расклад сил в одной из ключевых отраслей России — металлургии.

Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Разливочная машина

Владимир Путин дал неожиданное поручение, которое заставило участников дискуссии насторожиться. Речь шла о ситуации с акцизами в электрометаллургии — сегменте, определяющем развитие не только самой отрасли, но и смежных направлений, от энергетики до машиностроения.

Поводом для беспокойства стало выступление одного из участников встречи, поднявшего вопрос о непосильной налоговой нагрузке на производителей электростали. Путин, внимательно выслушав аргументы, среагировал молниеносно.

Он поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову провести тщательный анализ действующих акцизных механизмов. К работе также должны подключиться профильные ведомства, включая Минпромторг, возглавляемый Денисом Мантуровым.

Уточнения

Анто́н Ге́рманович Силуа́нов — российский государственный деятель, экономист.

