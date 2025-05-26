Акцизный капкан: Путин раскрыл главный тормоз российской экономики

В Кремле назревает крупная экономическая реформа, которая может изменить расклад сил в одной из ключевых отраслей России — металлургии.
Владимир Путин дал неожиданное поручение, которое заставило участников дискуссии насторожиться. Речь шла о ситуации с акцизами в электрометаллургии — сегменте, определяющем развитие не только самой отрасли, но и смежных направлений, от энергетики до машиностроения.
Поводом для беспокойства стало выступление одного из участников встречи, поднявшего вопрос о непосильной налоговой нагрузке на производителей электростали. Путин, внимательно выслушав аргументы, среагировал молниеносно.
Он поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову провести тщательный анализ действующих акцизных механизмов. К работе также должны подключиться профильные ведомства, включая Минпромторг, возглавляемый Денисом Мантуровым.
Анто́н Ге́рманович Силуа́нов — российский государственный деятель, экономист.
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