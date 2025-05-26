Роботы идут: Путин объявил новую промышленную революцию в России

В Кремле определили будущее отечественной промышленности. На встрече с лидерами российского бизнеса президент России Владимир Путин обозначил приоритетное направление, которое определит судьбу страны в ближайшие годы.
По мнению главы государства, развитие робототехники является одной из ключевых задач, стоящих перед РФ.
На встрече с представителями деловых кругов Путин подчеркнул значимость робототехники для будущего России. По его словам, именно это направление станет локомотивом для отечественной экономики и обеспечит стране лидерские позиции на мировой арене.
Президент России подтвердил, что ставка сделана на технологический рывок, где роботы и автоматизированные системы будут играть решающую роль.
Робототе́хника — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития производства.
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