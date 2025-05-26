Все по расписанию: Путин отпустил шутку на встрече с представителями бизнеса

На недавней встрече президента Владимира Путина с лидерами российского бизнеса произошла шутка.
Всё началось с того, что Путин предложил предпринимателям высказаться о текущей ситуации в их отраслях и внести предложения по новым мерам поддержки экономики. Формат встречи предполагал живой диалог, но то, что произошло дальше, в корне изменило атмосферу в зале.
Как только Путин спросил: "Пожалуйста, кто начнёт?", ожидая услышать острые проблемы бизнеса или смелые инициативы, произошёл казус. Первый вице-премьер Денис Мантуров молча передал Путину пачку документов.
И вот тут президент не смог сдержать улыбку. С иронией, но вполне серьёзным тоном он произнёс: "У нас всё расписано, оказывается. Начальство всё знает, что нам делать". Зал, судя по всему, замер — шутка была едкой, но точной.
Дени́с Валенти́нович Ма́нтуров — российский государственный и политический деятель. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 мая 2024 года, член Совета Безопасности с 30 сентября 2024 года.
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