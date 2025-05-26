Владимир Путин озвучил стратегически важный тезис, который может изменить подход к развитию целых отраслей отечественной экономики.
По его словам, поддержка российского производителя в ключевых сферах должна стать приоритетом, даже если это невыгодно с точки зрения сиюминутной экономии.
Путин чётко дал понять: несмотря на то, что отечественные товары и технологии порой дороже импортных аналогов, это не должно становиться причиной для выбора в пользу зарубежных поставок. Особенно когда речь идёт о критически важных направлениях — будь то промышленность, оборонка или цифровые решения. Глава государства подчеркнул, что временная переплата на старте обернётся долгосрочной стабильностью и независимостью страны в будущем.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.
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