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Путин дал сигнал: отечественное ПО становится щитом страны

Россия

В ходе недавней встречи с представителями российских деловых кругов президент России Владимир Путин затронул тему, которая напрямую касается каждого гражданина страны.

Владимер Путин
Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Владимер Путин

По его словам, одна из ключевых составляющих укрепления национальной безопасности государства кроется в казалось бы неожиданной сфере — развитии отечественного программного обеспечения.

Как подчеркнул Путин, рост использования российских программных продуктов можно смело рассматривать как важный шаг к обеспечению обороноспособности и стабильности страны. Он особо отметил, что такой подход будет приоритетным для государства в обозримом будущем.

Глава государства расставил акценты: чем больше Россия продвигает и применяет собственное ПО, тем надёжнее оказывается её стратегическая защита. Это заявление не просто констатация текущего положения дел, а руководство к действию для всех участников рынка — от разработчиков до крупных корпораций.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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