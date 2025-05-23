720 миллионов за здоровье: какое оборудование получат роддома московской области

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Московская область делает уверенные шаги к тому, чтобы стать одним из самых передовых регионов России в сфере родовспоможения.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скорая помощь

По заявлению губернатора Андрея Воробьёва, до конца 2026 года шесть перинатальных центров Подмосковья получат беспрецедентное обновление — 699 единиц современного медицинского оборудования.

Подмосковье уже сегодня может гордиться трехуровневой системой родовспоможения, аналогов которой нет во многих регионах страны. Шесть высокотехнологичных перинатальных центров, областной НИИ акушерства и гинекологии и 24 современных родильных дома.

Здесь не просто принимают роды, а творят чудеса медицины. Например, в области успешно выхаживают младенцев с критически малым весом — от 400 граммов. Это не просто статистика выживаемости, а реальные истории о том, как наука возвращает к жизни самых маленьких и уязвимых.

Особую роль в этой системе играют пять центров материнства и детства, построенных несколько лет назад по инициативе президента Владимира Путина. Коломна, Наро-Фоминск, Сергиев Посад, Щелково.

Спрос на их услуги колоссальный: сюда едут рожать не только жительницы Подмосковья, но и пациентки из других регионов России, а также из-за рубежа. Более того, многие женщины специально возвращаются в эти центры, чтобы родить второго или третьего ребёнка — настолько высок уровень доверия к местной медицине.

Теперь Подмосковье делает следующий шаг — техническое перевооружение. 699 единиц новейшего оборудования — это не абстрактные цифры, а конкретные спасительные приборы. Аппараты ИВЛ, УЗИ и ЭКГ, уникальные операционные столы, инкубаторы для новорожденных, системы для плазмофильтрации крови — всё это уже в пути. Общий бюджет проекта превышает 720 миллионов рублей.

Каждый из семи перинатальных центров, куда поступит оборудование, имеет свою узкую специализацию, и это делает систему практически безупречной. Московский областной перинатальный центр в Балашихе — единственное место в регионе, где спасают детей с врождёнными пороками сердца.

МОНИИАГ, старейший институт с историей с 1868 года, помогает будущим мамам с тяжёлыми бронхолёгочными заболеваниями. В Люберцах уникальный центр охраны материнства и детства проводит сложнейшие нейрохирургические операции младенцам прямо в первые часы жизни.

Коломенский центр — Мекка для женщин с болезнями почек, Наро-Фоминский принимает пациенток с максимальной степенью риска. Щелковский перинатальный центр помогает "сложным" беременным с диабетом и другими эндокринными нарушениями. А в Видновском центре врачи творят настоящее волшебство — принимают роды у женщин, чья жизнь буквально висела на волоске из-за осложнений после кесарева сечения.

Уточнения

Андре́й Ю́рьевич Воробьёв — российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013 ( врио 8 ноября 2012 — 14 сентября 2013).

