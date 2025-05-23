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Полумарафон закроет сердце столицы: что перекрывают в Москве 24 мая

2:16
Россия » Центр » Москва

Москва готовится к пульсу беговых дорог — 24 мая столицу охватит полумарафон, и это значит, что центр города на время превратится в одну большую спортивную арену.

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Департамент транспорта уже предупредил о грядущих ограничениях: несколько ключевых набережных, центральных улиц и даже участок Садового кольца будут временно перекрыты для транспорта. Жителей и гостей столицы ждёт настоящая транспортная головоломка — придётся заранее продумывать маршруты, чтобы не застрять в многочасовых пробках.

Под удар попадают едва ли не самые знаковые места Москвы. Москворецкая улица, улица Варварка, Малый Москворецкий мост — все эти исторические артерии города будут недоступны для машин в день мероприятия. Помимо них, движение перекроют на Большой Ордынке, Большой Полянке, Житной и Мытной улицах — то есть в самом сердце столицы, где обычно каждый метр асфальта на счету.

Смоленская улица, Крымский проезд и Кремлёвская набережная станут пешеходной зоной на время полумарафона. Даже привычное движение по Пречистенской и Москворецкой набережным будет парализовано.

Отдельный сюрприз ждёт водителей, привыкших колесить по Садовому кольцу. Участок от Валовой улицы до Новинского бульвара станет непроезжим — речь о целой трети кольца. Параллельно дублер внешней стороны Новинского бульвара тоже будет закрыт, а съезды с Остоженки в сторону Зубовского бульвара превратятся в тупики. Всё это значит, что привычные маршруты придётся прокладывать заново — через переулки и второстепенные улицы.

Отдельное предупреждение от дептранса: с полуночи 24 мая и до окончания полумарафона (а это обычно несколько часов) на всех перекрытых участках будет действовать строгий запрет на парковку. То есть даже если вы решите "переждать" мероприятие во дворе закрытой улицы, эвакуатор увезёт вашу машину без предупреждения. Так что автомобилистам уже сейчас стоит запасаться альтернативными местами для стоянки и изучать запасные пути объезда.

Уточнения

Веломарафон — соревнование велогонщиков на выносливость.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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