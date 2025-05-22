Режим контроля в телефоне: мигрантам приготовиться к тотальному надзору

С 1 сентября 2025 года Московский регион вводит жесткий контроль за перемещением мигрантов. Материал об этом публикуют argumenti. ru.
Теперь иностранцам, въезжающим в Москву и Подмосковье, придется регистрироваться в специальном мобильном приложении и самостоятельно передавать данные о своем местонахождении в МВД. Попытка обойти систему обернется немедленной высылкой из России. Такой закон Госдума приняла 20 мая, и он станет частью экспериментального проекта, рассчитанного до 1 сентября 2029 года.
Суть нововведения в том, что мигрантам придется не только установить приложение на смартфон, но и пройти обязательную дактилоскопию и биометрическую фотосъемку. Кроме того, они должны будут четко указать место фактического проживания, а при его смене — уведомлять власти в течение трех рабочих дней. Все эти процедуры будут проходить в многопрофильном миграционном центре в Сахарово.
Под действие закона подпадают почти все иностранцы, за исключением несовершеннолетних, дипломатов, членов их семей, а также граждан Республики Беларусь — им новые правила не грозят.
Впрочем, не все эксперты уверены в эффективности такого подхода. Так, Андрей Якимов, специалист по работе с трудовыми мигрантами из благотворительного ПСП-фонда, усомнился в том, что иностранцы согласятся на такие жесткие условия и продолжат приезжать в Россию. Его поддержал Виктор Тепляков, президент правления Узбекского содружества Москвы.
Он назвал закон непродуманным и фактически невыполнимым, предположив, что при таком подходе большинство мигрантов автоматически станут нарушителями и будут депортированы.
По мнению Теплякова, корень проблемы лежит глубже — в отсутствии единой миграционной политики. Он считает, что необходимо восстановить Федеральную миграционную службу, упраздненную в 2016 году, которая работала в тесной связке с общественными организациями, представляющими интересы национальных объединений и самих мигрантов. Именно такой формат, по его словам, позволял создавать сбалансированные и реализуемые законы.
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