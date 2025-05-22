Режим контроля в телефоне: мигрантам приготовиться к тотальному надзору

2:21 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

С 1 сентября 2025 года Московский регион вводит жесткий контроль за перемещением мигрантов. Материал об этом публикуют argumenti. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Miran Hladnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беженцы в Словении

Теперь иностранцам, въезжающим в Москву и Подмосковье, придется регистрироваться в специальном мобильном приложении и самостоятельно передавать данные о своем местонахождении в МВД. Попытка обойти систему обернется немедленной высылкой из России. Такой закон Госдума приняла 20 мая, и он станет частью экспериментального проекта, рассчитанного до 1 сентября 2029 года.

Суть нововведения в том, что мигрантам придется не только установить приложение на смартфон, но и пройти обязательную дактилоскопию и биометрическую фотосъемку. Кроме того, они должны будут четко указать место фактического проживания, а при его смене — уведомлять власти в течение трех рабочих дней. Все эти процедуры будут проходить в многопрофильном миграционном центре в Сахарово.

Под действие закона подпадают почти все иностранцы, за исключением несовершеннолетних, дипломатов, членов их семей, а также граждан Республики Беларусь — им новые правила не грозят.

Впрочем, не все эксперты уверены в эффективности такого подхода. Так, Андрей Якимов, специалист по работе с трудовыми мигрантами из благотворительного ПСП-фонда, усомнился в том, что иностранцы согласятся на такие жесткие условия и продолжат приезжать в Россию. Его поддержал Виктор Тепляков, президент правления Узбекского содружества Москвы.

Он назвал закон непродуманным и фактически невыполнимым, предположив, что при таком подходе большинство мигрантов автоматически станут нарушителями и будут депортированы.

По мнению Теплякова, корень проблемы лежит глубже — в отсутствии единой миграционной политики. Он считает, что необходимо восстановить Федеральную миграционную службу, упраздненную в 2016 году, которая работала в тесной связке с общественными организациями, представляющими интересы национальных объединений и самих мигрантов. Именно такой формат, по его словам, позволял создавать сбалансированные и реализуемые законы.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации.

