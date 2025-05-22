Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сахар как на американских горках? Эти продукты выключают "аттракцион" за неделю
Не заплатил за аварию — временно забудь о вождении: водителей ждёт новый запрет
Хотите крупные яблоки без червяков и болезней? Вот с чего начать
Омск в тревоге: гинекологические болезни, которые раньше ставили после 30, теперь находят у 18-летних
Простой трюк с горчицей, который удвоит урожай редиса
Моторы легендарных танков СССР: рёв, который менял историю
Албания обошла Грецию и Хорватию: отдых здесь станет вашим секретом счастья, и вот почему
Вопреки слухам о баснословных гонорарах: Сергей Пиоро раскрыл, как на самом деле живут актёры
Без слов, без сомнений: животные, которые сделали всё, чтобы спасти человека

Режим контроля в телефоне: мигрантам приготовиться к тотальному надзору

2:21
Россия » Центр » Москва

С 1 сентября 2025 года Московский регион вводит жесткий контроль за перемещением мигрантов. Материал об этом публикуют argumenti. ru.

Беженцы в Словении
Фото: commons.wikimedia.org by Miran Hladnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беженцы в Словении

Теперь иностранцам, въезжающим в Москву и Подмосковье, придется регистрироваться в специальном мобильном приложении и самостоятельно передавать данные о своем местонахождении в МВД. Попытка обойти систему обернется немедленной высылкой из России. Такой закон Госдума приняла 20 мая, и он станет частью экспериментального проекта, рассчитанного до 1 сентября 2029 года.

Суть нововведения в том, что мигрантам придется не только установить приложение на смартфон, но и пройти обязательную дактилоскопию и биометрическую фотосъемку. Кроме того, они должны будут четко указать место фактического проживания, а при его смене — уведомлять власти в течение трех рабочих дней. Все эти процедуры будут проходить в многопрофильном миграционном центре в Сахарово.

Под действие закона подпадают почти все иностранцы, за исключением несовершеннолетних, дипломатов, членов их семей, а также граждан Республики Беларусь — им новые правила не грозят.

Впрочем, не все эксперты уверены в эффективности такого подхода. Так, Андрей Якимов, специалист по работе с трудовыми мигрантами из благотворительного ПСП-фонда, усомнился в том, что иностранцы согласятся на такие жесткие условия и продолжат приезжать в Россию. Его поддержал Виктор Тепляков, президент правления Узбекского содружества Москвы.

Он назвал закон непродуманным и фактически невыполнимым, предположив, что при таком подходе большинство мигрантов автоматически станут нарушителями и будут депортированы.

По мнению Теплякова, корень проблемы лежит глубже — в отсутствии единой миграционной политики. Он считает, что необходимо восстановить Федеральную миграционную службу, упраздненную в 2016 году, которая работала в тесной связке с общественными организациями, представляющими интересы национальных объединений и самих мигрантов. Именно такой формат, по его словам, позволял создавать сбалансированные и реализуемые законы.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Авто
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
СССР юридически жив. Как РФ могла бы этим воспользоваться в 2025 году Олег Володин Великобритания хочет снизить потолок на российскую нефть Олег Артюков Дыра в укроарсенале. Россия уничтожила сразу четыре пусковые установки РСЗО Himars Дмитрий Плотников
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Последние материалы
Сахар как на американских горках? Эти продукты выключают "аттракцион" за неделю
Не заплатил за аварию — временно забудь о вождении: водителей ждёт новый запрет
Хотите крупные яблоки без червяков и болезней? Вот с чего начать
Омск в тревоге: гинекологические болезни, которые раньше ставили после 30, теперь находят у 18-летних
Простой трюк с горчицей, который удвоит урожай редиса
Моторы легендарных танков СССР: рёв, который менял историю
Албания обошла Грецию и Хорватию: отдых здесь станет вашим секретом счастья, и вот почему
Вопреки слухам о баснословных гонорарах: Сергей Пиоро раскрыл, как на самом деле живут актёры
Без слов, без сомнений: животные, которые сделали всё, чтобы спасти человека
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.