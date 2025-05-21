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Алкоголь накрыл Россию: топ-3 региона, где пьют больше всех

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Минздрав России опубликовал свежие данные о потреблении алкоголя в регионах, и результаты оказались весьма неожиданными. Об этом пишет karelinform.ru.

Алкоголь
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алкоголь

Республика Карелия вновь вошла в тройку лидеров по количеству выпиваемого спиртного на душу населения. Согласно мартовской статистике 2025 года, каждый житель Карелии в среднем употребляет 13,49 литра чистого этанола за год. Это второе место после Ненецкого автономного округа, где показатель и вовсе зашкаливает — 18,55 литра на человека. Третью строчку заняла Еврейская автономная область с результатом 14,56 литра.

С другой стороны баррикад оказались регионы Северного Кавказа. Чечня, Ингушетия и Дагестан уверенно держат пальму первенства трезвости: здесь цифры упали до символических величин — от 0,13 до 0,81 литра алкоголя на человека в год. Это в десятки раз меньше, чем у лидеров рейтинга.

Но есть и более тревожная тенденция. По данным Минздрава, общероссийское потребление алкоголя выросло на 2,4% всего за год (если сравнивать март 2024 и март 2025). На первый взгляд, это немного, но если учесть, что с 2019 года россияне стабильно снижали градус (с 9,06 литра до 8,38 литра в 2024-м), то новая волна роста заставляет задуматься. Получается, многолетний тренд на трезвость начал сбавлять обороты?

Особенно удивительно, что рост зафиксирован на фоне регулярных запретительных мер: повышения цен на крепкий алкоголь, ограничения продажи по времени и популяризации здорового образа жизни. Видимо, эти усилия либо перестали работать, либо попросту не коснулись самых "пьющих" регионов.

Уточнения

Каре́лия субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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