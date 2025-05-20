Сотни миллиардов на закладку будущего: что на самом деле строят в Подмосковье

3:30 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

В Подмосковье активно претворяется в жизнь государственная программа "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры".

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Строительство

Особое внимание уделяется возведению новых учебных заведений и дошкольных учреждений. По заявлению председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова, в 2025 году на строительство детских садов выделено более 5,9 миллиардов рублей, тогда как на школы предусмотрено свыше 28,9 миллиардов рублей. Эта внушительная сумма должна покрыть все необходимые расходы на возведение новых образовательных учреждений.

Согласно планам, уже в текущем году в рамках госпрограммы планируется ввести в эксплуатацию 10 детских садов и 17 школ. Однако развитие социальной инфраструктуры не ограничивается лишь государственными вложениями.

В частности, в Реутове активно ведётся строительство учебных заведений за счёт инвесторов. Игорь Брынцалов в ходе рабочей поездки вместе с главой города Филиппом Науменко проинспектировал ход возведения новой школы и детского сада, открытие которых намечено на 2026 год. Оба объекта впоследствии будут переданы в муниципальную собственность.

Необходимость строительства новых образовательных учреждений в Реутове обусловлена масштабным развитием городской застройки. Так, на улице Комсомольской ведётся строительство нового жилого комплекса, рассчитанного на 1 509 квартир.

Очевидно, что с заселением домов резко возрастёт спрос на услуги детских садов и школ. Поэтому региональные власти и инвесторы намерены действовать на опережение. Ещё в декабре 2024 года состоялась закладка капсулы в основание будущего детского сада, а уже в январе начались строительные работы. На сегодняшний день готовность объекта составляет 8% — работы идут строго по графику.

Новый детский сад сможет принять 180 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. На строительной площадке уже выполнены такие ключевые этапы, как отрывка котлована и бетонная подготовка. Сейчас рабочие занимаются армированием фундаментной плиты здания. Параллельно возводится новый корпус школы № 4, которая получит дополнительно 750 мест. Строительство стартовало в феврале, и на данный момент готовность объекта также составляет 8%.

Глава Реутова Филипп Науменко сообщил, что новый корпус школы будет представлять собой четырёхэтажное здание общей площадью около 10 тысяч квадратных метров.

Внутри предусмотрены не только современные учебные классы, но и просторные спортивный и актовый залы — всё для создания комфортных условий обучения и развития школьников. Подрядчик особо подчеркнул, что прилегающая территория будет грамотно зонирована: девелопер обустроит игровые и спортивные площадки, а также проведёт озеленение.

Игорь Брынцалов подытожил, что контроль за строительством будет продолжен, чтобы все работы завершились в установленные сроки, а пожелания местных жителей были учтены в полном объёме.

Уточнения

Ре́утов — город в Московской области России. Город областного значения, образует одноимённый городской округ. Входит в московскую агломерацию, население — 112 070 человек (2024).

