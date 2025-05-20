Без земли и правды: саратовских чиновников взяли за горло

1:14 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Саратов

В Саратовской области разгорается скандал вокруг местных властей.

Фото: commons.wikimedia.org by linspiration01, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Колючая проволока

Семь уголовных дел возбуждено в отношении чиновников, которых подозревают в игнорировании закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям. Эта строгая мера стала следствием многочисленных жалоб жителей региона, долгое время добивающихся положенных им по закону наделов.

Ситуация дошла до того, что отчаявшиеся люди были вынуждены обратиться за правдой к Дмитрию Костину, руководителю областного управления Следственного комитета. На личном приёме они рассказали о многолетних мытарствах и бездействии местных органов власти. Чиновники, несмотря на прямые требования законодательства, годами оттягивали решение вопроса, не ставя граждан на учёт для получения земли.

По мнению следователей, у должностных лиц была вся возможность выполнить законные требования, однако они демонстративно бездействовали. Теперь их действия квалифицируются как злоупотребление должностными полномочиями — серьёзная статья, грозящая нешуточными последствиями для представителей муниципальной власти Саратова и Энгельса.

Уточнения

Сара́тов — город на юго-востоке европейской части России, административный центр Саратовской области. Является городом областного значения.



Э́нгельс — город в Саратовской области России, второй по числу жителей город области. Административный центр Энгельсского муниципального района и входящего в него муниципального образования город Энгельс со статусом городского поселения.

